Найбільші метеорити, які коли-небудь впали на Землю (фото)

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Часто нашу планету атакують різні космічні об’єкти. Велика їх частина згорає в атмосфері, так і не діставшись до поверхні Землі. Тих, які випаровуються, ми називаємо падаючими зірками або метеорами (залишки комет).

Однак деяким великим щасливцям, метеоритам, все ж вдається іноді дістатися до поверхні Землі, на якій вони можуть пролежати тисячі років у незмінному вигляді.

Астероїди – це космічні об’єкти більші за розміром. Як каже одна теорія, один такий камінь приблизно 63 мільйони років тому залишив Землю без динозаврів, і з ще одним йому подібним, 2012 DA14, ми ледве уникнули зіткнення в 2013 році.

Нижче поговоримо про шість найбільших метеоритів, коли-небудь відомих землянам.

Найбільші метеорити

Залізно-нікелевий Вілламетт

Американський музей природної історії, 1911 рік

Це найбільший метеорит з усіх, коли-небудь знайдених на території США. Його вага – 15,5 тонн, а розмір – 7,8 квадратних метрів. Вм’ятини на метеориті утворилися не від того, що він частково згорів, поки добирався до Землі. Вся справа в тому, що він сотні мільйонів років іржавів, лежачи у вологих лісах Західного Орегона.

В Американському музеї природної історії в Нью-Йорку метеорит виявився в 1906 році. Перед тим, як потрапити в музей, з метеоритом трапилася цікава історія.

Спочатку метеорит був виявлений індіанцями, які і перенесли його на територію долини Вілламетт штату Орегон. Таке припущення виникло з того, що ударний кратер не був знайдений. Вважають, що він знаходиться на території Канади.

Поклонялися індіанці каменю, називаючи його гостем з Місяця, а дощова вода, що збиралася в поглибленнях каменю, використовувалась ними для лікування хвороб.

У 1902 році метеорит був виявлений шахтарем Еллісом Хьюзом (Ellis Hughes). Чоловік одразу зрозумів, що перед ним не просто камінь, тому він протягом трьох місяців потихеньку пересував знахідку на свою ділянку.

Однак він був викритий, і камінчик визнали власністю сталеливарної компанії в Орегоні, на чиїй території метеорит перебував спочатку.

У 1905 році метеорит був викуплений приватною особою за 26 000 доларів і через рік подарований музею в Нью-Йорку, де він і живе досі.

Після того, як камінь опинився в музеї, індіанці штату Орегон зажадали повернути метеорита, так як він протягом багатьох століть був предметом релігійного культу і брав участь у щорічній обрядовій церемонії.

Проте вивести метеорит з музею, не зруйнувавши стін, виявилося неможливим, тому з індіанцями було укладено угоду, в рамках якого на території музею один раз в рік може проводиться церемонія.

Метеорит Мбози



Цей метеорит був виявлений в 1930-х роках в Танзанії. У висоту метеорит має майже 1 метр, у довжину – 3 метри, а вага його майже вдвічі більше ваги Вілламетта і складає 25 тонн.

Багато століть місцеві племена вважали Мбози священним каменем і нікому про нього не розповідали через різні табу. Вони називали його «кімондо», що з мови суахілі перекладається як «метеор».

Цікаво, що на місці, де був знайдений метеорит, немає кратера. Це говорить про те, що після зіткнення з Землею метеорит ще якийсь час перекочувався по поверхні.

На 90 відсотків метеорит складається з заліза, як і більшість всіх відомих його побратимів, цим же пояснюється і його темний колір. На камені дуже помітні сліди плавлення і розігріву до дуже високих температур, що є наслідком проходження через верхні шари атмосфери.

Люди викопали навколо метеорита рів, так як спочатку Мбози був частково занурений у землю. Вони залишили під ним шар ґрунту, який згодом став природним постаментом.

Метеорит Мис Йорк





Це третій найбільший метеорит, що впав на Землю близько 10 000 років тому. Назвали метеорит так за місцем виявлення в Гренландії найбільш значущих його фрагментів.

Найбільший фрагмент метеорита називається «Анігіто» і важить 31 тонну. Цікава історія його імені. Коли камінь у 1897 році на кораблі доставляли в Американський музей природної історії, чотирирічна дочка дослідника Роберта Пірі розбила об нього пляшку вина і промовила слово своєю мовою: «а-ні-гі».

Вирішили так і назвати камінчик, який до цього ескімоси, які першими знайшли метеорит, величали «Намет». «Анігіто» прижилося краще.

Другий за величиною фрагмент метеорита називається Агпалилик (аборигени його називали «Чоловік»). Він був виявлений в 1963 році, важить 20 тонн і зараз знаходиться в Геологічному музеї при Університеті Копенгагена в Данії.

Різні уламки метеорита знаходили в період з 1911 по 1984 року. Крім «Чоловіка» і «Анігіто», ще знайшли «Жінку» (3 тонни), «Собаку» (400 кг) і т. д.

Варто зазначити, що протягом тривалого часу племена інуїтів використовували фрагменти та уламки метеорита Мис Йорк для створення своїх гарпунів і знарядь.

Метеорит Бакубірито





Це найбільший метеорит, знайдений на території Мексики. Він важить близько 20 тонн, довжину має 4,5 метра, завширшки 2 метри, а у висоту 1,75 метра. Його виявив геолог Гілберт Елліс Бейлі (Gilbert Ellis Bailey) біля міста Сіналоа-де-Лейва.

Камінчик знайшли в 1863 році, а зараз його можна побачити в науковому центрі міста Сіналоа.

Метеорит Ель Чако





Цей метеорит займає друге місце серед найбільших, які коли-небудь стикалися з Землею. Важить він майже вдвічі більше, ніж попередній в даному списку, — 37 тонн!

Упав він на території Аргентини і є частиною групи метеоритів під назвою Кампо дель Сьєло. В результаті його падіння утворився кратер, площа якого 60 квадратних метрів.

Ель Чако був виявлений в 1969 році за допомогою металошукача, бо знаходився під землею на глибині 5 метрів.

Мисливець за метеоритами Роберт Хааг (Robert Haag) в 1990 році спробував викрасти його, але місцева поліція вчасно зреагувала.

У минулому, 2016 році, було виявлено та піднято на поверхню ще один фрагмент, який, за припущеннями, є частиною тієї ж групи метеоритів, що і Ель Чако.

Метеорит Гоба





Цей метеорит – найбільший з коли-небудь знайдених. Він впав на території південно-західної Африки, в Намібії, і ніколи не пересувався. Він удвічі важчим за свого найближчого суперника Ель Пако: важить цей монстр 60 тонн.

Свою назву камінчик отримав по імені ферми Hoba West Farm, на території якої було знайдено в 1920 році. Його знайшов по чистій випадковості господар ферми, коли орав одне зі своїх полів, адже ні кратера, ні інших слідів падіння не збереглося.

Гоба цікавий тим, що в порівнянні з іншими метеоритами, його поверхня гладка і плоска. Він на 84 відсотка складається з заліза і на 16 з нікелю.

Варто додати, що метеорит ніколи не зважувався. Вважають, що при падінні на Землю його вага становила близько 90 тонн. За підрахунками на момент виявлення в 1920 році, малюк важив близько 66 тонн, однак, наукові дослідження, вандалізм і ерозія все-таки зробили свою справу, тому сьогодні Гоба схуд до 60 тонн.

Гоба на сьогоднішній день вважається найбільш великим шматком заліза природного походження. Він займає площу 6,5 квадратних метрів. Імовірно він впав на Землю близько 80 000 років тому і з тих пір не переміщався через свій величезний розмір.

Як не дивно, але необхідності в його відкопуванні ніколи не було. За інформацією однієї з теорій, завдяки своїй відносно плоскій формі метеорит ковзав по поверхні, а не заглиблювався у землю.