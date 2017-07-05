Найдивовижніші істоти, виловлені в водах Австралії (фото)

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Багато хто вже давно засвоїв, що Австралія – це місце, де мешкає безліч диких і часом жахливих тварин, починаючи від гігантських павуків до ящірок та гризунів. Однак океан навколо континенту також сповнений не менш страшних і незвичайних істот.

Нещодавно працівники музею Вікторія в Австралії знаходилися в експедиції, досліджуючи глибини узбережжя континенту, і опублікували кілька фотографій виловлених істот, деякі з яких можуть налякати недосвідченого глядача.

Морські мешканці Австралії

1. Бразильська акула, що світиться

Вона полює на великих риб, китів, дельфінів і випадкових поганих плавців.

2. Офіура

Офіури, у яких відсутні очі і мозок, живуть по всьому світу і з’явилися більше 480 мільйонів років тому.

3. Риба «без обличчя»

Вперше цю безлику рибу виявили під час першої кругосвітньої експедиції «Челленджера». Через 140 років на глибині 4 км її знову знайшли біля узбережжя Австралії.

4. Сіпункуліда

Цей морський черв’як любить триматися в темряві, а якщо його налякати, він ховає свою довгу голову всередину.

5. Червоний хаунакс

Цей самотній мешканець вод зазвичай ховається в піску на морському дні, використовуючи приманку на своїй голові, щоб заманити здобич.

6. Сліпий ошибень

Він мешкає на глибині 2000 – 6000 метрів під поверхнею, не маючи очей або рота.

7. Крабоїд

Цей родич рака-відлюдника є однією з найбільш барвистих істот, виловлених під час експедиції.

Тваринний світ Австралії

8. Риба-крапля

Риба-крапля вважається однією з найбільш слизьких і незвичайних морських істот.

9. Кораловий поліп

Цей кораловий поліп схожий на «Око Саурона», і відноситься до тієї ж групи морських тварин, що і анемони і тверді корали.

10. Морський павук

Морські павуки, насправді, не є павуками. Їх ноги являють собою тонкі трубки, а деякі з них можуть світитися в темряві.

11. Ящероголов

Дослідник тримає ящероголова, у якого досить здивований вираз обличчя.

12. Скотопланес

Їх називають порохотягами океану, так як вони використовують свої трубчасті ніжки, щоб висмоктувати мікроорганізми з бруду.

13. Гримпотевтис

Ці восьминоги використовують свої плавці, щоб добиратися крізь темні води біля узбережжя Австралії.

14. Біолюмінесцентний малакост

Ці мешканці, які проживають на глибині 1500 метрів під водою, виробляють власне світло, щоб заманити здобич.

Мешканці океанів

15. Звичайний хаунакс

Як і голкобрюхі, ці риби можуть роздуватися, щоб здаватися більшими для хижаків.

16. М’ясоїдні ракоподібні

Хоча він виглядає як безневинна креветка, цей ракоподібний з’їдає все, що йому попадеться на морському дні.

17. Риби-павуки

Ці риби — павуки (Grideye Spiderfish) обходяться без очей, використовуючи замість них зелено-жовті світлочутливі тарілки, які знаходять біолюмінісцентну здобич.

18. Скляна губка

Хоча вона виглядає, як грудка сміття, яку ви витягли зі старого порохотяга, ця губка має сітчастий скелет, що складається з кремнієвих волокон, які фільтрують воду.

19. М’ясоїдні губки

Незважаючи на невеликі розміри (від 5 до 15 см) ці губки чіпляють крихітних ракоподібних на свої голки і повільно перетравлюють їх.

20. Нетопир

Враховуючи скільки страшних істот мешкає в надрах океану, дивно знайти там таке крихітне і миле створіння.