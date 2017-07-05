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Найдивовижніші істоти, виловлені в водах Австралії (фото)

в Фото 05.07.2017 35 пер.

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Багато хто вже давно засвоїв, що Австралія – це місце, де мешкає безліч диких і часом жахливих тварин, починаючи від гігантських павуків до ящірок та гризунів. Однак океан навколо континенту також сповнений не менш страшних і незвичайних істот.

Нещодавно працівники музею Вікторія в Австралії знаходилися в експедиції, досліджуючи глибини узбережжя континенту, і опублікували кілька фотографій виловлених істот, деякі з яких можуть налякати недосвідченого глядача.

Морські мешканці Австралії

1. Бразильська акула, що світиться

Самые жуткие и удивительные существа, выловленные в водах Австралии

Вона полює на великих риб, китів, дельфінів і випадкових поганих плавців.

2. Офіура

Самые жуткие и удивительные существа, выловленные в водах Австралии

Офіури, у яких відсутні очі і мозок, живуть по всьому світу і з’явилися більше 480 мільйонів років тому.

3. Риба «без обличчя»

Самые жуткие и удивительные существа, выловленные в водах Австралии

Вперше цю безлику рибу виявили під час першої кругосвітньої експедиції «Челленджера». Через 140 років на глибині 4 км її знову знайшли біля узбережжя Австралії.

4. Сіпункуліда

Самые жуткие и удивительные существа, выловленные в водах Австралии

Цей морський черв’як любить триматися в темряві, а якщо його налякати, він ховає свою довгу голову всередину.

5. Червоний хаунакс

Самые жуткие и удивительные существа, выловленные в водах Австралии

Цей самотній мешканець вод зазвичай ховається в піску на морському дні, використовуючи приманку на своїй голові, щоб заманити здобич.

6. Сліпий ошибень

Самые жуткие и удивительные существа, выловленные в водах Австралии

Він мешкає на глибині 2000 – 6000 метрів під поверхнею, не маючи очей або рота.

7. Крабоїд

Самые жуткие и удивительные существа, выловленные в водах Австралии

Цей родич рака-відлюдника є однією з найбільш барвистих істот, виловлених під час експедиції.

Тваринний світ Австралії

8. Риба-крапля

Самые жуткие и удивительные существа, выловленные в водах Австралии

Риба-крапля вважається однією з найбільш слизьких і незвичайних морських істот.

9. Кораловий поліп

Самые жуткие и удивительные существа, выловленные в водах Австралии

Цей кораловий поліп схожий на «Око Саурона», і відноситься до тієї ж групи морських тварин, що і анемони і тверді корали.

10. Морський павук

Самые жуткие и удивительные существа, выловленные в водах Австралии

Морські павуки, насправді, не є павуками. Їх ноги являють собою тонкі трубки, а деякі з них можуть світитися в темряві.

11. Ящероголов

Самые жуткие и удивительные существа, выловленные в водах Австралии

Дослідник тримає ящероголова, у якого досить здивований вираз обличчя.

12. Скотопланес

Самые жуткие и удивительные существа, выловленные в водах Австралии

Їх називають порохотягами океану, так як вони використовують свої трубчасті ніжки, щоб висмоктувати мікроорганізми з бруду.

13. Гримпотевтис

Самые жуткие и удивительные существа, выловленные в водах Австралии

Ці восьминоги використовують свої плавці, щоб добиратися крізь темні води біля узбережжя Австралії.

14. Біолюмінесцентний малакост

Самые жуткие и удивительные существа, выловленные в водах Австралии

Ці мешканці, які проживають на глибині 1500 метрів під водою, виробляють власне світло, щоб заманити здобич.

Мешканці океанів

15. Звичайний хаунакс

Самые жуткие и удивительные существа, выловленные в водах Австралии

Як і голкобрюхі, ці риби можуть роздуватися, щоб здаватися більшими для хижаків.

16. М’ясоїдні ракоподібні

Самые жуткие и удивительные существа, выловленные в водах Австралии

Хоча він виглядає як безневинна креветка, цей ракоподібний з’їдає все, що йому попадеться на морському дні.

17. Риби-павуки

Самые жуткие и удивительные существа, выловленные в водах Австралии

Ці риби — павуки (Grideye Spiderfish) обходяться без очей, використовуючи замість них зелено-жовті світлочутливі тарілки, які знаходять біолюмінісцентну здобич.

18. Скляна губка

Самые жуткие и удивительные существа, выловленные в водах Австралии

Хоча вона виглядає, як грудка сміття, яку ви витягли зі старого порохотяга, ця губка має сітчастий скелет, що складається з кремнієвих волокон, які фільтрують воду.

19. М’ясоїдні губки

Самые жуткие и удивительные существа, выловленные в водах Австралии

Незважаючи на невеликі розміри (від 5 до 15 см) ці губки чіпляють крихітних ракоподібних на свої голки і повільно перетравлюють їх.

20. Нетопир

Самые жуткие и удивительные существа, выловленные в водах Австралии

Враховуючи скільки страшних істот мешкає в надрах океану, дивно знайти там таке крихітне і миле створіння.

Джерело: cnet
Переклад: Філіпенко Ст. Л.
Натхнення: www.infoniac.ru

 
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