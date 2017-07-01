Найкращі породи собак для психологічної допомоги

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(Оцініть статтю!)

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Коли вам сумно, немає нічого кращого, ніж провести час з друзями та родиною, які зможуть вас підбадьорити. Однак тварини також можуть підтримати вас у важкий момент і стати психологічною допомогою. У деяких країнах використовують пет-терапію, яка полягає в тому, що собаки допомагають тим, хто пережив сильний стрес або намагається з ним впоратися.

Згідно з дослідженнями, тварини можуть допомогти усунути тривогу і депресію у людей. Так що, якщо вам потрібна психологічна підтримка – заведіть собаку, причому не обов’язково купувати її, достатньо забрати тварину з притулку.

Собака і людина

Враховуючи вищесказане, варто зазначити, що є певні породи собак, які вважаються найбільш ефективними в ролі психологічної допомоги, особливо при стресі і тривозі. Перед тим, як вибрати собаку, яка б змогла допомогти вам або вашим близьким, варто трохи вивчити дану тему. Особливо зверніть увагу на деякі якості, якими має володіти така собака.

Ось ці якості:

* Собака повинна бути спокійною і лагідною

* Вона повинна адаптуватися до різних умов

* Добре, якщо легко дресирувати собаку

* Вона повинна забезпечувати безпеку і надійність

* Добре, коли собака бадьора і любить грати.

Розумні породи собак

Ось 6 порід собак, які ідеально підійдуть для психологічної підтримки:

Золотистий ретрівер

Це, можливо, найкращі собаки, які здатні допомогти впоратися з депресією і тривогою. У них цілий набір корисних якостей, таких як відданість і здатність проявляти любов. Так як ці собаки дуже атлетичні і грайливі, вони ідеально підійдуть для людей з психічними розладами. Міцний зв’язок між собакою та її власником роблять Золотистого ретрівера ідеальним помічником.

Кавалер кінг чарльз-спанієль

Ці милі собаки здатні допомогти своєму господареві боротися зі стресом і депресією різними способами, одним із яких є їх любов до обіймів. Ці собаки люблячі і ласкаві, а також їх дуже легко тренувати. Крім цього, вони відмінно підходять дітям. Однак, варто зауважити, що за ними потрібен ретельний догляд, особливо в плані здоров’я.

Пудель

Пуделі неймовірно милі створіння. Вони дуже активні і обожнюють проводити час зі своїми господарями. Високий рівень інтелекту робить їх ідеальними тваринами для психологічної підтримки. Вони відмінно вчаться, люблять «спілкуватися», і легко адаптуються до різних умов. Проте за ними потрібен ретельний догляд, особливо це стосується вовни.

Ньюфаундленд

Ці великі і дуже доброзичливі собаки дуже люблять воду. Завдяки деяким своїм якостям, ньюфаундленди можна назвати ідеальними психологами, які здатні позбавити людину від почуття тривоги. Так само як і спанієлі, вони люблять обійми і сюсюкання, а також вони обожнюють природу, яка їх заспокоює. Ньюфаундленд являє собою відмінний набір інтелекту і відданості.

Йоркширський тер’єр

Ці собаки дуже милі, тому вам вони сподобаються. Крім своєї здатності прив’язуватися до господаря, тер’єри ще й дуже розумні істоти. Завдяки своєму невеликому розміру, йоркширського тер’єра можна брати з собою куди завгодно.

Німецький дог

Незважаючи на свій великий розмір, німецький дог відрізняється спокійним і м’яким характером. Ця собака здатна надати психологічну допомогу завдяки таким якостям, як: доброзичливість, терпіння, довірливість і вірність. Крім цього, німецький дог є відмінною сторожовою собакою, здатною захистити свого господаря.