Найрозумніший автономний літальний апарат

У Дубаї в липні цього року почнеться комерційна експлуатація автономного повітряного транспортного засобу (Autonomous Aerial Vehicle, AAV).
Дорожньо-транспортне управління емірату (RTA) оголосило, що в співпраці з китайською компанією Ehang воно вже провело перший пробний політ AAV марки Ehang-184 над Дубаєм.
Ehang-184 – це найбільш безпечний, найрозумніший і екологічний автономний літальний апарат, призначений для забезпечення швидкого переміщення на середні відстані на невеликій висоті.
184-ї розроблений стовідсотково зеленим і приводиться в дію електрикою. Спеціальна система контролю гарантує повну безпеку: якщо які-небудь компоненти виходять з ладу або працюють позаштатно, апарат негайно приземлиться на найближчому можливому майданчику. Ehang-184 буде курсувати між фіксованими точками зльоту і посадки. Всі операції від старту до фінішу виконуються автоматично, повідомляє