Найрозумніший автономний літальний апарат

Дорожньо-транспортне управління емірату (RTA) оголосило, що в співпраці з китайською компанією Ehang воно вже провело перший пробний політ AAV марки Ehang-184 над Дубаєм.

Ehang-184 – це найбільш безпечний, найрозумніший і екологічний автономний літальний апарат, призначений для забезпечення швидкого переміщення на середні відстані на невеликій висоті.