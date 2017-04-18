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Найрозумніший автономний літальний апарат

в Технології 18.04.2017 35 пер.

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У Дубаї в липні цього року почнеться комерційна експлуатація автономного повітряного транспортного засобу (Autonomous Aerial Vehicle, AAV).

Самый умный автономный летательный аппарат

Дорожньо-транспортне управління емірату (RTA) оголосило, що в співпраці з китайською компанією Ehang воно вже провело перший пробний політ AAV марки Ehang-184 над Дубаєм.

Ehang-184 – це найбільш безпечний, найрозумніший і екологічний автономний літальний апарат, призначений для забезпечення швидкого переміщення на середні відстані на невеликій висоті.

184-ї розроблений стовідсотково зеленим і приводиться в дію електрикою. Спеціальна система контролю гарантує повну безпеку: якщо які-небудь компоненти виходять з ладу або працюють позаштатно, апарат негайно приземлиться на найближчому можливому майданчику. Ehang-184 буде курсувати між фіксованими точками зльоту і посадки. Всі операції від старту до фінішу виконуються автоматично, повідомляє green-city.su

 
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