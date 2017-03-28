Найшвидший в світі безпілотник (відео)

Компанія NextEV, яка розробила «гіперкар на мегават» Nio EP9, опублікувала відео заїзду свого електромобіля по треку Circuit of Americas. Коло по трасі гіперкар пройшов в автономному режимі, що дозволило розробникам заявити про рекорд.

Довжина треку, на якому був встановлений рекорд, становить 5,5 км. На те, щоб зробити коло по цій трасі в якості безпілотника, у Nio EP9 пішло 2 хвилини і 40.33 секунди, причому максимальна зафіксована швидкість під час проходження склала 258 км/год. Після гіперкар повторив заїзд, але вже під керуванням людини, і пройшов трасу за 2 хвилини і 11.3 секунди. Цей показник в NextEV також назвали рекордом, але вже серед серійних автомобілів.

Варто відзначити, що рекордсменом останніх офіційних перегонів на витривалість на трасі Circuit of Americas, що відбулася в минулому році, став трековий Aston Martin Vantage V8, який витратив на одне коло 2 хвилини і 4.61 с.

Незважаючи на те, що розробники гіперкара називають свій результат рекордом траси серед безпілотників, конкурентів у Nio EP9 поки не спостерігається: на Circuit of Americas автономний спорткар з’явився вперше.

Купе обладнане чотирма електродвигунами, які розвивають 1 341 к. с. – або 1 000 кВт. Як стверджують його творці, до 100 км/год гіперкар може прискоритися за 2,7 секунди, а до 200 км/год набирає за 7,1 с. При цьому запас ходу Nio EP9 становить близько 430 км.