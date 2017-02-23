Найцікавіші видання у жанрі «Біографії» та «Мемуари»

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

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Біографічна література – захоплюючий жанр, що має прихильників серед людей будь-якого віку в різних країнах світу. Книги цього напрямку дозволяють читачам познайомитись з життєвим шляхом, думками, злетами та падіннями видатних людей різних епох. Такі літературні перлини мають надзвичайну цінність, адже вони дають нам змогу більше дізнатися про цікаві сторінки історії, надихнутися досвідом неординарних особистостей та порозмірковувати над тим, що саме стало причиною їх успіху в тій чи іншій сфері.

«Стів Джобс», Уолтер Айзексон

В основу цього світового бестселеру лягли бесіди з самим Стівом Джобсом, з його родичами, друзями та колегами, суперниками та, навіть, ворогами. Герой книги ніяким чином не здійснював контроль над автором, зі свого боку абсолютно щиро відповідаючи на поставленні запитання та очікуючи того ж й від інших.

Перед читачами відкривається неймовірна життєва оповідь, сповнена злетів та падінь, що відкриває перед нами сильну духом людину та талановитого бізнесмена. Стів Джобс став одним з перших, хто зрозумів що необхідними складовими успіху у ХХІ столітті є поєднання технологій та креативності.

«Життя без обмежень. Шлях до неймовірно щасливого життя», Нік Вуйчич

Нік Вуйчич — людина, що прийшла у цей світ без рук та ніг, але попри це він абсолютно незалежний, живе повноцінним та яскравим життям. Нік здобув дві вищі освіти, захоплюється риболовлею, відмінно плаває та, навіть, пірнає з трампліну у воду.

Сторінки книги, написаної Ніком, буквально випромінюють оптимізм та позитивні емоції. Його оповідь про те, як подолати труднощі, знайти в собі сили впоратися з відчаєм, повірити у себе та попри обставини стати по-справжньому щасливим!

У своїй біографії Вуйчич , нічого не приховуючи, розповідає про власні фізичні вади та пов’язані з ними переживання, про те, наскільки нелегко йому було змиритися з цією реальністю. Колись він навіть прийняв рішення скоїти самогубство! Не один рік знадобився автору, щоб навчитися бачити у своїх проблемах не перешкоду, а шанс до зростання та процвітання, ставити перед собою великі цілі та неодмінно досягати їх.

Після прочитання цього бестселеру, кожен читач зовсім по-іншому подивиться на своє життя та неодмінно знайде вірний шлях до гармонії та щастя!

«Моє життя і робота», Генрі Форд

Неймовірна популярність цієї книги пояснюється талановитою манерою автора зрозумілими словами навчати людей повсякденному життю. На сотнях елементарних прикладів він пояснює найскладніші виробничі відносини. Всі вони є безцінним досвідом моделей, які придумані, застосовані та функціонують. Кожен, хто прочитає цей незрівняний бестселер безсумнівно переконається у життєвій важливості основних ідей Генрі Форда.

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