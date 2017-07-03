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Названа дата випуску нового електромобіля Aston Martin

в Авто 03.07.2017 11 пер.

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Компанія Aston Martin з Великобританії оголосила про запуск серійного виробництва першого електрокара Rapide в 2019 році.

Названа дата выпуска нового электромобиля Aston Martin

Примітно, що ця модель буде першим електрокаром за всю історію компанії. Новий автомобіль буде випущений тиражем в 155 примірників.

Електромобіль RapidE будуть випускати у Великобританії. Батареї для нього розробить фірма Williams Advanced Engineering, яка є підрозділом команди Формули-1 і спеціалізується на роботі з електричними технологіями. Додаткові відомості про начинку моделі наразі немає. За неофіційними даними, новинка буде оснащена батареями з запасом ходу більше 300 кілометрів.

 
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