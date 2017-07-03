Названа дата випуску нового електромобіля Aston Martin

Електромобіль RapidE будуть випускати у Великобританії. Батареї для нього розробить фірма Williams Advanced Engineering, яка є підрозділом команди Формули-1 і спеціалізується на роботі з електричними технологіями. Додаткові відомості про начинку моделі наразі немає. За неофіційними даними, новинка буде оснащена батареями з запасом ходу більше 300 кілометрів.