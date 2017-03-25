Названі місця посадки корабля Red Dragon на Марс

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Компанія SpaceX спільно з НАСА визначила чотири регіону на Марсі, де планується висадка безпілотного корабля Red Dragon.



На спеціальній презентації, що відбулася 18 березня, Пол Вустер з SpaceX назвав потенційно придатні для посадки корабля місця на Марсі: Deuteronilus Mensae, Phlegra Montes, Utopia Planitia і Arcadia Planitia. Ці території можна детально розглянути, наприклад, за допомогою карт Google Mars .

Всі вони розташовані в північній півкулі планети недалеко від екватора. Це дозволяє забезпечити потенційним місіям оптимальний доступ до сонячного світла. Інший критерій — наявність водяного льоду.

Корабель Red Dragon буде модернізованою версією пілотованого Dragon V2. З його допомогою в середині 2020 року SpaceX планує відправити до Марса тонни корисного вантажу. Запуск Red Dragon буде здійснюватися на Falcon Heavy. Раніше це планувалося зробити в 2018 році.