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Названі місця посадки корабля Red Dragon на Марс

в Всесвіт 25.03.2017 19 пер.

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Компанія SpaceX спільно з НАСА визначила чотири регіону на Марсі, де планується висадка безпілотного корабля Red Dragon.


На спеціальній презентації, що відбулася 18 березня, Пол Вустер з SpaceX назвав потенційно придатні для посадки корабля місця на Марсі: Deuteronilus Mensae, Phlegra Montes, Utopia Planitia і Arcadia Planitia. Ці території можна детально розглянути, наприклад, за допомогою карт Google Mars.

Всі вони розташовані в північній півкулі планети недалеко від екватора. Це дозволяє забезпечити потенційним місіям оптимальний доступ до сонячного світла. Інший критерій — наявність водяного льоду.
Корабель Red Dragon буде модернізованою версією пілотованого Dragon V2. З його допомогою в середині 2020 року SpaceX планує відправити до Марса тонни корисного вантажу. Запуск Red Dragon буде здійснюватися на Falcon Heavy. Раніше це планувалося зробити в 2018 році.

 
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