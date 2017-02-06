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Названі три ймовірні причини кінця світу

в Земля 06.02.2017 92 пер.

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Дослідники Інституту майбутнього людства при філософському факультеті Оксфордського університету у Великобританії опублікували доповідь, де перераховуються основні, на їх думку, події, які потенційно можуть призвести до знищення людства.

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Фахівці припускають, що найбільші загрози для існування життя на Землі в даний час представляють пандемія, кліматичні зміни і ядерна війна. Уряди країн світу, відзначають автори доповіді, в сьогоднішніх реаліях докладають недостатньо зусиль для того, щоб захистити планету від потенційних загроз.

Доповідь «Екзистенційний ризик. Дипломатія і управління» базується на опитуванні численних експертів, які беруть участь у спеціалізованих заходах, що проводяться Оксфордському і Кембриджському університетах.

Автори дослідження закликають владу звернути пильну увагу на зазначені в документі проблеми.

 
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