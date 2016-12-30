Названо найбільш грозові райони Землі

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Метеорологи склали рейтинг 500 місць на планеті, де блискавки б’ють найчастіше, а іноді – майже постійно.

Американські та бразильські метеорологи проаналізували дані спостережень, зроблених супутником Tropical Rainfall Measuring Mission між 1997 і 2015 рр. Весь цей час апарат огинав тропічні регіони планети (38 між північною і південною паралелями – приблизно від Афін до Мельбурна) по кілька разів на день, роблячи знімки. Ці спостереження проаналізували Речел Альбрехт (Rachel Albrecht) і її колеги.

Вчені розділили територію на квадрати зі стороною близько 10 км і менше і виділили серед них 500 ділянок, де блискавок в перерахунку на площу поверхні фіксується за рік найбільше. Це дозволило з’ясувати деякі особливості поведінки гроз – і, звичайно, виявити бурхливе місце на планеті. Їм виявилося велике озеро Маракайбо у Венесуелі – втім, місцеві блискавки знамениті на весь світ.

За підрахунками авторів, кожен квадратний кілометр площі озера щорічно вдаряє близько 233 блискавок. Взагалі ж, грозовим центром Землі варто назвати Африку: тут розташовані 283 з 500 найбільш бурхливих ділянок, включаючи озера Вікторія і Танганьїка, а також дельту річки Конго.

Альбрехт і її колеги відзначають, що над сушею блискавки б’ють частіше, ніж над морем, влітку – частіше, ніж взимку, а пік їх створення доводиться на вечір, близько шести годин за місцевим часом. Нічого дивного в цьому немає: і сезон, і час доби підсилюють температурний градієнт між повітрям з поверхні і на висоті, що посилює «підживлення» верхніх грозових хмар вологою.