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Неймовірно довгі мережі мадагаскарських павуків (відео)

в Відео 03.07.2017 70 пер.

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Павук Дарвіна, нещодавно відкритий на Мадагаскарі, здатний плести довгу і міцну павутину на величезні відстані, зовсім як його колега-супергерой.

Людина-павук є фантастичним персонажем, проте в дикій природі у нього є «брат»: мова звичайно йде про павука Дарвіна (Caerostris darwini). Ці дивовижні тварини можуть метати павутину на відстань до 25 метрів, що дозволяє їм перетинати річки і створювати значних розмірів мережі-пастки.

Павуки Дарвіна були виявлені на Мадагаскарі зовсім недавно, в 2009 році. Вони здатні виробляти величезну кількість павутини, яка до того ж є одним з найміцніших природних матеріалів. З її допомогою, павуки створюють довгі, тонкі нитки. Вітер колише їх і перекидає між деревами, що полегшує C. darwini роботу і дозволяє плести на їх основі ловчі мережі, по яким дуже зручно пересуватися між деревами. Таким же способом павуки долають навіть річки і невеликі водойми.

 
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