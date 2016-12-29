Невідомий об’єкт впав з неба в США (відео+фото)

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Житель американського міста Мілуокі був дуже здивований, коли з неба на його автомобіль впав дивний предмет, який пошкодив фургон і залишив у корпусі машини велику вм’ятину.

Робінсон каже, що знаходився вдома і розмовляв по телефону, це було 23 грудня. У момент розмови він почув на вулиці гучний звук і подивившись у вікно побачив, що на його автомобіль, щось впало. На фургоні виднілася велика вм’ятина, а в кабіні повилітали шибки.

Вибігши на вулицю, господар машини побачив, що поруч з нею лежить дивний об’єкт, який звалився з неба і став причиною пошкоджень завданих автомобілю. Об’єкт конусоподібної форми, дуже важкий у верхній частині і порожнистий усередині.

Власник фургона викликав поліцію, яка забрала невідомий предмет і склала протокол дивної події.

«Круглий об’єкт, схожий на кришку двигуна і пахне дизельним паливом. Поліцейські були збиті з пантелику. Вони ніяк не могли зрозуміти, звідки прилетіла ця штука. Можливо, це якась деталь літака», – сказав Робінсон журналістам.