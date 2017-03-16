Неправильний режим сну небезпечний для підлітків

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Дослідження, проведене фахівцями з Франції, показало, що сон менше 7 годин може негативно впливати на роботу мозку підлітка. Результати роботи були опубліковані в журналі Scientific Reports.

Дослідження проведено на 177 учнів середніх шкіл Парижа у віці 14 років. Фахівці протягом тижня спостерігали над мозком підлітків.

Протягом робочого тижня школярі лягали спати в середньому у 22:20, а прокидалися о 7:06 ранку. У вихідні режим дня трохи змінювався: спати лягали в 23:30 і прокидалися в 9:45. Сон менше 7 годин на добу і пізніше засипання виявилися пов’язані з меншим обсягом сірої речовини в окремих частинах мозку, повідомляють фахівці.

У вихідні школяр лягали спати пізніше, ніж у будні та через це у них було менше сірої речовини в лобовій корі, передній поясній корі. Ці області мозку особливо важливі для школярів — вони відповідають за увагу і багатозадачність. Вчені прийшли до єдиної думки, що неуспішність в школі пов’язана з меншою кількістю сірої речовини в лобній частині мозку. А кількість сірої речовини зменшувалася через пізній відхід до сну у вихідні.

Вчені радять батькам контролювати режим сну дітей, щоб максимально збільшити потенціал розвитку мозку і підвищити успішність у школі.