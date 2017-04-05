Несколько вещей, которые нужно знать о гироскутерах

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Новые технологии – это всегда хорошо. Разработчики, создающие новые виды техники, личного транспорта делают все, чтобы их продукцию как можно быстрее раскупали.

Поэтому каждый гироскутер обладает не только высокой функциональностью, но также современным внешним видом. Нередко именно он привлекает покупателя – точеные линии, глянцевая краска, встроенные музыкальные проигрыватели или интерактивное освещение. Но прежде, чем сломя голову бежать за подобной покупкой, будет полезно узнать интересные факты о них.

Отсутствие единого названия

Поскольку первые подобные девайсы были созданы американской компанией Segway, они были названы точно так же. Однако со временем появились облегченные сигвеи без ручек и даже моноколеса, поэтому единого названия для всех таких устройств просто нет. На сайте http://gyroscooter-sale.ru/ вы найдете различные названия и множество моделей, но даже государственные власти не могут дать им единого названия и положения в правовой системе. По России же действует такая официальная классификация:

Сегвей. Двухколесный личный транспорт с рулем на корпусе, необходимым для управления;

Гироскутер. Имеет похожую конструкцию, но руля не имеет – управлять им можно, меняя положение тела;

Моноколесо. Как следует из названия, колесо у него одно, управляется тем же способом, что и гироскутер;

Электросамокат. Не имеет отношения к вышеперечисленным – это обычный самокат, дополненный электрическим двигателем.

Все эти виды транспорта определены как личное средство передвижения по тротуару. В некоторых странах Европы звучат предложения о придании им статуса велосипедов, а отдельные государства и вовсе пытаются запрещать их использовать. Узнать больше касательно правового статуса гиробордов в зарубежных странах вы можете, введя правильные запросы в поисковую систему.

Войны патентов

Звучит почти как название популярного фантастического фильма прошлого десятилетия. Как только транспорт стал известным, в соревнование за право обладать патентами на изобретение вступили многие компании. В 2013 году изобретатель из США по имени Шейн Чэнь, имеющий китайское происхождение, запатентовал устройство под брендом Hovertrax, но не сумел закрепиться на рынке.

Похожие устройства начали продавать и другие компании, лидирующие позиции заняли IO HAWK и PhunkeeDuck. Именно их продукцией напоказ стали пользоваться звезды шоу-бизнеса.

При этом компании, добившиеся наибольшего успеха, сами, по сути, не сделали ничего – они просто вовремя подхватилитренд, налепив свои логотипы на взятые у других технологии. IO HAWK все же занялась развитием своей продукции, увеличив мощность. Все три упомянутые компании стали вести настоящие судебные войны, обвиняя друг друга в плагиате. Добиться своих целей не сумел ни один из производителей.

Только Hovertrax до сих пор использует собственные технологии, две другие компании закупают продукцию из Китая, производимую на фабрике Hangzhou Chic Intelligent Technology Co. Ее владельцы имеют патент на устройство, поэтому лучшим решением будет покупать только те гироскутеры, что были созданы с соответствующим разрешением от CHIC.