Nestle і Danone об’єднаються для виробництва зеленого пластику.

Danone і Nestle в противагу звинувачень, які висувають великим переробникам борці зі зміною клімату, будуть фінансувати в розробки біотехнологічної компанії Origin Materials в Каліфорнії. Суму інвестицій компанії не розкривають. Планується, що Origin Materials займеться розробкою пластику з таких відходів, як тирса і старий картон.

Виробництво пластмас за останній час зросла в 20 разів. Індустрію звинувачують у забрудненні навколишнього середовища, загострення проблеми сміття на землі і в світовому океані. Вчені задалися питанням розробки натурального матеріалу, який би добре розкладався, напротивагу пластмас з горючих копалин.

Компанії PepsiCo і Coca-Cola вже протягом багатьох років змагаються одна з одною у спробі створити найбільш «зелену» пляшку для напоїв. Сучасні розробки, в свою чергу, народжують новий привід для конкуренції: компанії борються за землю, тому що нові біоматеріали виробляються з цукрової тростини або інших рослин.

Nestle і Danone заявили, що новий матеріал буде повністю біорозкладаний. Компанії вирішили об’єднати свої зусилля для розробки пластику нового покоління, щоб максимально прискорити процес.

Глава дослідницької групи Клаус Хартвіг заявив, що нова пляшка буде розроблена з відновлюваних матеріалів. Це краще для навколишнього середовища, ніж «просто змінювати хімічний склад матеріалу і сподівається, що потім він просто зникне», зазначив Харвіг.

Зараз залишається не зрозуміло, які саме продукти компанії будуть розливатися в нові пляшки. Переробники розраховують почати використовувати «зелений» матеріал на комерційній основі у виробництві до 2020 року.