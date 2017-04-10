Несумісні вітаміни

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Деякі вітаміни погано поєднуються один з одним. Як правильно організувати доставку в організм цих потрібних речовин?

Важко знайти людину, яка би не чула про корисні властивості вітамінів і мікроелементів і не знала би про те, що їх обов’язково треба одержувати з їжею або приймати у вигляді таблеток. При цьому багато хто думає, що чим більше цих речовин потрапить у наш організм одночасно, тим більше користі це принесе організму. Але це не так. Не всі вітаміни і мікроелементи поєднуються один з одним. Присутність одних може сповільнити і навіть блокувати засвоєння і участь в обмінних процесах інших.

«Вітаміни та мінерали дійсно можуть взаємодіяти між собою. Їх взаємний вплив може відбуватися і в момент всмоктування, і тоді, коли вони задіяні в обміні речовин», — розповідає асистент кафедри клінічної фармакології Ольга Мубаракшина.

Тому при «постачання» вітамінів і мікроелементів в наш організм важливо знати певні правила засвоєння організмом цих необхідних нам речовин.

Вітамін С

Ми повинні отримувати цей вітамін ззовні, так як наш організм не здатний синтезувати його і запасати. Чим більше вітаміну С надходить, тим швидше він всмоктується в тонкому кишечнику. Вітамін С поліпшує засвоєння організмом хрому і заліза. В той же час дуже велика кількість цього вітаміну може викликати в організмі брак міді. Крім того вітамін С уповільнює всмоктування іншого важливого вітаміну В 12.

Як антиоксидант вітамін С найкраще проявляє себе, коли потрапляє в організм разом з вітаміном Е, флавоноїдами і каротиноїдами. Дія вітаміну С посилюється при наявності вітаміну Р.

Вітамін В12

Мікроорганізми, які живуть у нашій прямій кишці можуть синтезувати цей вітамін, але всмоктується В 12 в тонкому кишечнику. Вважається, що вироблений мікроорганізмами В12 наш організм використовувати вже не може. Тому ми повинні отримувати його з їжею.

Вітамін В12 стає менш активним у продуктах з високим вмістом вітаміну С. Вчені стверджують, що вітамін С блокує всмоктування В12, а значить, потрібно намагатися уникати спільного надходження в організм цих двох речовин. Крім того вітамін В12 може посилити алергічні реакції, спричинені вітаміном В1.

Вітамін В1 (тіамін)

Цей вітамін небажано поєднувати з іонами кальцію та магнію, тому що ці мінерали зменшують його розчинність у воді.

Вітамін В2 (рибофлавін)

Рибофлавін позитивно взаємодіє з вітаміном В6. В присутності іонів міді, цинку і заліза всмоктування В2 сповільнюється.

Вітамін В6 (піридоксин)

Збільшує засвоєння магнію організмом, «дружить» з вітаміном В2. А ось вітамін В12 сприяє руйнуванню В6 так як містить кобальт.

Вітамін В9 (фолієва кислота)

Всмоктування цього вітаміну (фолієва кислота) може порушити цинк. І навпаки, цинк порушує всмоктування фолієвої кислоти. А вітамін С сприяє збереженню В9 в тканинах.

Вітамін А і бета-каротин

Вітамін А може накопичуватися в печінці людини. Всмоктуванню бета-каротину сприяють невеликі кількості, вітаміну Є. А от великі концентрації вітаміну Е, за твердженням вчених, уповільнюють засвоєння як вітаміну А, так і його попередника бета-каротину. Кращому засвоєнню вітаміну А також сприяє цинк. Сам же цей вітамін збільшує засвоєння заліза.

Вітамін D

Високі концентрації вітаміну Е уповільнюють споживання вітаміну D. А сам вітамін D позитивно впливає на обмін кальцію і фосфору в організмі.

Вітамін Е

Всмоктування вітаміну Е зростає при зменшенні концентрації вітаміну D, іонів цинку, магнію, міді і селену. Крім того антиоксидантний ефект цього вітаміну проявляється сильніше в присутності селену. Вітамін С відновлює окислений вітамін Е.

Вітамін К

Надлишок вітамінів А і Е блокує всмоктування вітаміну К, тому бажано споживати ці вітаміни окремо один від одного.

Тепер ви знаєте закономірності взаємодії вітамінів і мікроелементів і можете застосувати свої знання на благо свого організму. Це допоможе вам відкоригувати харчування так, щоб надходження вітамінів було оптимальним. Ну а якщо для поповнення вітамінів в організмі ви вирішили пропити вітаміни, подумайте, як краще це зробити.

«Мікроелементи-антагоністи сьогодні рекомендують приймати в різний час доби. Замість однієї полівітамінної таблетки з десятком мінералів правильніше пити дві або три різних за складом», — говорить Ольга Мубаракшина.

І не варто забувати, що надлишок вітамінів і мікроелементів теж може нашкодити організму і привести до розладу складної системи, під назвою «людина». Тому перш ніж приймати мультивітамінні комплекси з мінералами зверніться до лікаря. Він зможе оцінити стан вашого здоров’я і визначити, якої конкретно речовини не вистачає вашому організму і в якому вигляді вам краще її отримувати.