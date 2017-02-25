Невидимі ріки стали причиною погодних катастроф

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Американські геофізики показали, що більшість екстремальних погодних явищ, спостережуваних на середніх широтах Землі, пов’язані з невидимими атмосферними річками — потоками водяної пари в газовій оболонці.



Вчені відзначають, що такі річки виявилися тим або іншим чином причетні до приблизно 75 відсотків випадків аномальних вітрів або опадів на середніх широтах. Всього з 1997-го по 2003 рік з існуванням потоків водяної пари в газовій оболонці планети пов’язані 14 з 19 катастроф, матеріальний збиток кожної з яких склав понад мільярд доларів.

До таких висновків учені прийшли, провівши реконструкцію погодних умов 1997-2014 років. Для цього геофізики використовували дані з західної частини Канади, Північної Європи, Нової Зеландії та Південної Америки, де потоки водяної пари в газовій оболонці планети спостерігаються в середньому 30-35 днів у році.

Атмосферні річки відповідають за 30-50 відсотків річного рівня опадів на західному узбережжі США. Обсяг води, що переноситься великими повітряними потоками, в 7-15 разів перевищує кількість рідини, що міститься в Міссісіпі — найбільшої річки Північної Америки.

Раніше вчені показали, що невидимі атмосферні річки можуть бути головною причиною появи великих повеней і вимирання екосистем.