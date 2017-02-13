Незграбний астероїд 2017 BQ6 (фото)

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6 лютого астероїд 2017 BQ6 пройшов на відстані 2.5 мільйонів кілометрів від Землі. Астрономи традиційно скористалися такою можливістю, щоб провести радарні спостереження космічного мандрівника. З’ясувалося, що діаметр астероїда складає близько 200 метрів, період обертання — 3 години. Але найбільш цікавою виявилася його форма. Погляньте самі.

Такі незграбні форми не так вже й часто зустрічаються серед астероїдів. На сайті JPL 2017 BQ6 вже порівняли з кубиком з настільної гри Dungeons & Dragons. Навіть шкода, що поряд з ним немає жодних космічних апаратів. Було б цікаво порівняти радарні зображення 2017 BQ6 з його повноцінними знімками.