Німеччина досягла рекордної генерації «зеленої» енергії

Минулого місяця поновлювані джерела енергії виробили трохи більше 41% всієї електроенергії Німеччини. При цьому вироблення ядерної енергії знизилася до мінімальної позначки з 1970-х років, хоча з 2015 року жодна атомна станція у ФРН не була відключена.

У березні Німеччина також поставила рекорд добової генерації енергії вітровими потужностями. 18 березня вироблення вітряної енергії досягла 38,5 ГВт-год, що на 0,5 ГВт-год більше, ніж попередній рекорд, встановлений 22 лютого 2017. Всього ж у березні сонячні і вітряні потужності згенерували близько 12,5 ТВт*год електроенергії.

Вироблення енергії біомаси також була на високому рівні — 4,5 ТВт-год, але побити попередній рекорд, встановлений в грудні 2014 р. — 4,8 ТВт-год, не вдалося. Обсяг електроенергії, виробленої гідроелектростанціями в Німеччині також виріс у березні — на 50% порівняно з лютим.

До 2050 року в цілях виконання Паризької угоди по клімату Німеччина планує повністю перейти на відновлювані джерела енергії та скоротити викиди вуглекислого газу не менш, ніж на 95%. В кінці 2016 року ВДЕ покривали близько 32% усієї споживаної в Німеччині електроенергії.