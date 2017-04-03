Німеччина встановила рекорд з переробки пластику

Про це повідомив Об’єднаний союз індустрії з переробки пластмас (GKV) на своїй щорічній прес-конференції у Франкфурті-на-Майні.

За інформацією видання, в 2015 році оборот переробної галузі збільшився порівняно з попереднім роком на 1,3%, а в 2016 році зріс ще на 3,2%. Так, вперше в історії оборот склав 60,8 млрд євро. Крім того, стало відомо, що кількість зайнятих в індустрії переробки пластмас також досягло рекордного рівня 317 000 чоловік.

Президент GKV Дірк Вестерхайде заявив, що бачить перспективи розвитку галузі в 2017 році, в тому числі за рахунок розвитку нових технологій.