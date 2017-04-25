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Німецькі інженери створили електричний літак з вертикальним зльотом (фото+відео)

в Фото 25.04.2017 7 пер.

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Німецькі інженери представили прототип двомісного електричного літака з вертикальним зльотом і посадкою. Модель отримала назву Lilium.

Зараз у компанії також працюють над створенням п’ятимістної версії літака для використання в якості літаючого таксі.

В режимі горизонтального польоту крейсерська швидкість Lilium становить близько 300 км/год, Дальність польоту — 320 км. Lilium є повністю електричним. Він має 36 вентиляторів.
Немецкие инженеры создали электрический самолет с вертикальным взлетом
Вартість літального апарату компанія поки не розкриває, проте повідомляється, що Lilium можна буде замовити до кінця 2018 року.
Немецкие инженеры создали электрический самолет с вертикальным взлетом
Немецкие инженеры создали электрический самолет с вертикальным взлетом
Немецкие инженеры создали электрический самолет с вертикальным взлетом
Немецкие инженеры создали электрический самолет с вертикальным взлетом
Немецкие инженеры создали электрический самолет с вертикальным взлетом
Немецкие инженеры создали электрический самолет с вертикальным взлетом

 
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