Німецькі інженери створили електричний літак з вертикальним зльотом (фото+відео)

Німецькі інженери представили прототип двомісного електричного літака з вертикальним зльотом і посадкою. Модель отримала назву Lilium.
Зараз у компанії також працюють над створенням п’ятимістної версії літака для використання в якості літаючого таксі.
В режимі горизонтального польоту крейсерська швидкість Lilium становить близько 300 км/год, Дальність польоту — 320 км. Lilium є повністю електричним. Він має 36 вентиляторів.
Вартість літального апарату компанія поки не розкриває, проте повідомляється, що Lilium можна буде замовити до кінця 2018 року.