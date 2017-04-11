Німецькі вчені впроваджують сонячні панелі на вантажівках

Інститут сонячних енергетичних систем в Суспільстві Фраунгофера проводить дослідження інтеграції фотоелектричних сонячних панелей в вантажні автомобілі.

Очікується, що сонячні панелі зможуть підживлювати акумуляторні батареї під час руху, або забезпечувати роботу рефрижераторів. Експеримент проводиться спільно з німецькими логістичними компаніями, ведуться не тільки лабораторні модельні дослідження, але і випробування технологій в реальних умовах.

На дахах вже діючих вантажівок-рефрижераторів, які зараз курсують по європейським і північноамериканським автобанам, були встановлені датчики сонячного випромінювання, з допомогою яких визначається потенційний обсяг генерації енергії. В Інституті також мають намір розробити технологію створення модулів, найбільш підходящих для «збору сонячного світла в дорозі».

Результати вимірювань, які проводилися понад півроку, дозволяють стверджувати, що використання сонячних панелей на вантажному транспорті — має перспективу. Сонячні панелі дозволяють економити паливо дизельне, і як наслідок, знижувати обсяги викидів.

На 40-тонну вантажівку-рефрижератор можуть бути встановлені сонячні модулі площею 36 м2, що приблизно відповідає 6 кВт встановленої потужності. За розрахунками інституту, така електростанція дозволяє заощаджувати, в залежності від регіону експлуатації, до 1900 л дизельного палива.