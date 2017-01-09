Німецькі «Зелені» вимагають виписувати секс за рецептом

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

На думку німецької партії «Зелені», люди з обмеженими фізичними і психічними можливостями, які перебувають під опікою, а також хворі мають отримувати з бюджету гроші на платні сексуальні послуги повій, повідомляє німецький таблоїд Bild з посиланням на заяву прес-секретаря фракції з питань опіки Елізабет Шарфенберг.

«Фінансування сексуальної допомоги, на мою думку, є цілком прийнятним», — заявила політик. За її словами, «місцеві громади повинні отримати можливість приймати рішення про надання таких послуг і виділяти на це спеціально призначені засоби».

«Зелені» посилаються на досвід Нідерландів, де вже кілька років особи, які потребують постійного догляду, мають можливість отримувати кошти на оплату послуг так званих «секс-асистентів», якими є сертифіковані повії.

Що ж, зараз «сексуальна допомога» стала досить поширеним трендом в Німеччині: все більше повій надають послуги в будинках для інвалідів і престарілих, коментує журналіст.

Між тим нова концепція і плани виділяти бюджетні гроші на оплату подібних послуг викликають суперечки серед медиків. Приміром, Вільгельм Фрілінг-Зонненберг, професор Університету Нордхаузен, вважає ідею «нелюдською». У той же час експерт Ванесса дель Рей впевнена, що повії стануть «благом» для пацієнтів будинків інвалідів і престарілих, а також для персоналу. «Перш за все мова йде про те, щоб завдяки зниженню сексуальної напруги зробити людей більш живими. Треба, щоб люди похилого віку теж могли задовольняти свої потреби, — тоді за ними буде простіше доглядати», — вважає експерт.

Джерело: Bild

Натхнення: inopressa.ru