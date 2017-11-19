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НЛО і інопланетна база знайдені на Марсі

в Фото 19.11.2017 9 Просмотров

 
 

Уфологи вважають, що вони виявили НЛО і інопланетну базу на Марсі. Дивний трикутний об’єкт був виявлений на знімках поверхні Марса, який, на думку дослідників, є НЛО, що розбився.

Відео, завантажене на Ютубі, показує дивний об’єкт в кратері на Червоній планеті. Уфологи говорить: «Немає сумнівів у тому, що є щось майже ідеальне трикутне, хоча і трохи пом’яте і трохи спотворене, але схоже, що воно реально існує».

НЛО и инопланетная база найдены на Марсе
І, схоже, є ще куполоподібна структура близько передбачуваного НЛО. Він каже: «Коли ви знайдете інший об’єкт в тій же області, де вже знайшли щось незвичайне, це відразу впадає в очі. Ми знайшли такі купола на кількох планетах і місяцях. Кажуть, що ці куполи фактично забезпечують покриття існуючих баз. Навіть НАСА і наші власні космічні агентства говорили про те, що для колонізації планет нам потрібні бази у вигляді куполів».

 
 
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