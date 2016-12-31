Норвегія пересідає на електромобілі

Норвегія досягла позначки у 100 тис. електромобілів і збирається збільшити їх кількість в 4 рази до 2020 року
Кількість електромобілів в Норвегії досягла значної позначки в 100 тисяч штук. Зазначимо, що гібриди і спільні гібриди не бралися в розрахунок, мова йде виключно про моделі з нульовим викидом шкідливих речовин в атмосферу.
До 2020 року в країні збираються досягти мети — 400 тис. повністю електричних автомобілів. Така кількість електрокарів скорочує викиди вуглекислого газу майже на 200 тис. тонн в рік, повідомляє itc.ua
Варто зазначити, що влада Норвегії планує прийняти законопроект, який заборонить продавати в країні автомобілі з бензиновими і дизельними двигунами починаючи з 2025 року. У разі прийняття закону з цього моменту в Норвегії можна буде використовувати тільки бензинові і дизельні машини, продані до цього терміну.
Норвегія є світовим лідером за темпами електрифікації особистого транспорту. Найпопулярнішими електромобілями в країні є Tesla Model S, Nissan Leaf, Volkswagen e-Golf і BMW i3. Враховуючи те, що населення Норвегії становить близько 5 млн осіб, реєстрація 100 тис. електромобілів з повністю нульовими викидами протягом кількох останніх років сильно вражає.
Причинами швидкого переходу на електромобілі в країні стали значні стимули від уряду Норвегії. Зокрема, власники «зелених» машин в Норвегії звільняються від податку на купівлю та реєстрацію, можуть користуватися безплатною мережею зарядних станцій, а також їздити по виділених смугах для громадського транспорту і безкоштовно паркуватися.