Нова технологія дозволяє передати смак через інтернет (відео)

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Вчені з Національного університету Сінгапуру розробили технологію, що дозволяє передавати смак лимонаду через інтернет за допомогою стимуляції мови електричним струмом.



Придумана сінгапурцями система дозволяє передати смак лимонаду через інтернет від однієї людини до іншої. Щоб реалізувати цю непросту задачу, у справжній лимонад занурюється датчик pH для визначення кислотності напою, а інший датчик визначає його колір. На приймаючій стороні застосовується спеціальна ємність з електродами і світлодіодним підсвічуванням.

В неї наливається звичайна вода, але чашка влаштована таким чином, що при дегустації вмісту користувач торкнеться язиком електродів, які імітують кислий смак оригінального лимонаду слабкими електричними імпульсами. Ніякого чарівництва — тільки наука! Розробники випробували віртуальний лимонад на 13 добровольцях, яких навчили користуватися ємністю з електродами.

Випробуваним дали спробувати справжній і віртуальний лимонади трьох різних кольорів: білий, жовтий і зелений. Виявилося, що добровольці в більшості випадків називали цей лимонад більш кислим, ніж віртуальний, причому білий лимонад сприймався людьми як більш кислий, ніж напої інших кольорів.

Ймовірно, на сприйняття смаку могла вплинути підсвічування. Звичайно, без нюху повноцінна передача смаку неможлива, але вченим ще належить вирішити цю задачу.