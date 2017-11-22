Нове дослідження Арктики показало, що глобальне потепління не припинилося — кліматологи

За даними нового дослідження кліматологів, відсутні дані про температуру в Арктиці створювали оману уповільнення глобального потепління з 1998 по 2012 рік, однак справжні дані це спростували.

Професор Університету Аляски Фербенкс і його колеги в Китаї створили перший набір даних про температуру поверхні у всьому світі, що значно покращує подання Арктики під час «глобального потепління».

«Ми перерахували середні глобальні температури з 1998 по 2012 рік і виявили, що темпи глобального потепління продовжували рости на рівні 0.112 C за десятиліття, а не сповільнювалися до 0,05 C за десятиліття, як вважалося раніше», — сказав Сяндун Чжан, вчений Міжнародного дослідницького центру UAF. Нові дані також поліпшили оцінки глобального потепління і швидкості потепління в Арктиці.

Вчені покладалися на дані про температуру, зібрані в рамках Міжнародної програми арктичного буя у Вашингтонському університеті. Для глобальних даних були використані нещодавно скориговані температури морської поверхні від Національного управління океанічних і атмосферних досліджень.

Середня глобальна температура Землі зростає і прискорюється у міру того, як все більше вуглекислого газу, виробленого людиною, проникає в атмосферу. Новий набір даних та підсумкові оцінки переконливо показують, що глобальне потепління не зробило перерву.

Чжан також повідомив, що багато вчених не вважають Арктику досить великою, щоб сильно впливати на середні глобальні температури. «Арктика віддалена тільки з точки зору фізичної відстані», — сказав він.