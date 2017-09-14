Нове покоління Leaf: їде далі, коштує дешевше, майже автономний (фото)

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Nissan повноцінно представила наступну версію одного з найпопулярніших електромобілів у світі — Nissan Leaf. Автомобіль отримав нові сучасні форми, збільшений запас ходу і вдосконалену електронну начинку, повідомляє Autonews.

До цього компанія підігрівала інтерес до новинки, роблячи різні натяки. Так, заздалегідь стали відомі форми нового автомобіля — компанія випустила відповідний тизер. До цього Nissan розкрила подробиці системи e-Pedal, яка дозволить залишити в салоні тільки одну педаль. Тепер компанія представила свою новинку.



У новому Leaf запас ходу збільшився на 40% і склав майже 250 км (150 миль). Цьому посприяє збільшена до 40 кВт-год батарея. В наступному році модель отримає збільшену до 60 кВт-год батарею. Разом з цим автомобіль отримав більш потужний двигун: потужність зросла з 80 до 110 кВт.

У топових комплектаціях буде доступна оновлена система ProPilot, яка додасть автомобілю автономності: це контроль смуги, круїз-контроль, система запобігання аварій та інші технологічні фішки. Творці говорять, що їх вистачить, щоб повноцінно конкурувати на ринку. Начинка автомобіля буде відрізнятися від ринку до ринку.

Автомобіль став нижче на догоду аеродинаміці. База зберегла свою довжину, але при цьому автомобіль розширився. Nissan планує продавати хоча б в два рази більше нових Leaf, якщо порівнювати зі старим поколінням. За минулий рік було продано 47 000 штук, отже, кількість нових повинна дотягнути до 100 000.

Ціна нового Leaf стартує від $30 000, це означає, що автомобіль буде прямо конкурувати з Tesla Model 3. Цей автомобіль також вийшов на ринки недавно, але його стартова ціна на $5000 вище. Маск позиціонував його в першу чергу як доступний і народний автомобіль. Так що між ними і буде основна конкурентна гонка.