Нові технології впливають на хімію мозку

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Ми всі знаємо це почуття. Ви суєті руку в кишеню або сумку, щоб дістати телефон, але його там не виявляється. І відразу ж серце робить сальто. Де я міг його залишити? В офісі? У барі? Завалився під сидіння в машині? Починається паніка. Чим би ви не були зайняті в цей момент, це вже не має значення – головне, це знайти свій телефон, причому негайно.

Чому ми ведемо себе як істеричні шизофреніки, коли втрачаємо свою улюблену іграшку? Чому так складно тримати себе в руках і не заходити у звичні соціальні мережі хоча б день? Виявляється, сучасні технології сильно вплинули на хімію нашого мозку, та так, що ми вже стали несильно відрізнятися від кокаїнових наркоманів. Ми розповімо, що саме відбувається в мозку, коли ви використовуєте свої улюблені ґаджети.

Ґаджети викликають стрес, а не знімають його

Використання сучасних пристроїв підвищує рівень кортизолу, гормону стресу. Інтернет дав нам відкритий доступ до інформації і розваг. Але разом з тим, з інтернету ми дізнаємося погані новини і бачимо те, що дратує більшу частину населення Землі, яка регулярно користується всесвітньою мережею: інстаграми людей, які викладають фотографії їжі. Дослідження, в ході якого вимірювався рівень кортизолу у дітей, що грають протягом дня у відеоігри на комп’ютері і телефоні, показало, що ті, хто проводить за пристроями більше трьох годин на день, мають значно більш високі рівні стресу, ніж діти з контрольної групи.

Ви більше дізнаєтеся, але швидше забуваєте

Коли ми дізнаємося щось нове, нашому мозку потрібен час, щоб перенести отримані знання в довгострокову пам’ять. Але постійне використання технологій заважає цьому процесу. 9 годин в день ми глядимо в монітор комп’ютера на роботі, по дорозі додому дивимося новини або пишемо текстові повідомлення в телефоні, а вечеряємо вдома перед телевізором і лягаємо спати. На наступний день все спочатку. Багато людей живуть так, і вчені вважають, що такий спосіб життя руйнує мозок. Якщо не перестати бігати від одного ґаджета до іншого протягом дня, ви ніколи не зможете навчитися нічому новому.

Яскравий екран порушує сон

Неврологи стверджують, що світло, яке випромінюють телефони, планшети, комп’ютери, пригнічує вироблення мелатоніну, гормону сну. У минулому, коли наставала ніч, мозок виробляв мелатонін, який говорив нашому тілу, що час відволіктися на кілька годин. Навіть штучне світло пригнічує цю реакцію, змушуючи мозок вважати, що на вулиці ще день. Кожен раз, перед сном перевіряючи вхідні повідомлення, ви переконуєте свій мозок тримати вас бадьорим. І брак сну може призвести до депресії, когнітивним розладам, а потім, так-так, до організації власного бійцівського клубу.

Інтернет робить нас дурнішими

Звичайно, коли ми проходимо онлайн-тести або читаємо твіттер Кличко, здається, що ми навпаки стаємо розумнішими день від дня. Але, знову ж таки, дослідження, проведені на інтернет-залежних, показали, що при надмірному захопленні веб-серфінгом знижується товщина кори тих ділянок мозку, які допомагають нам розмірковувати над проблемою. Ми можемо навчитися більшого, але при цьому втратимо гостроту критичного мислення.

Інтернет – той же кокаїн

МРТ показують, що мозок інтернет-залежних виглядає так само, як і мозок кокаїнових наркоманів і алкоголіків. Постійний нічим необмежений доступ у всесвітню мережу сильно ускладнює завдання позбутися від інтернет-залежності. Звичайно, більшість з нас не стануть повноправними наркоманами, але у всіх нас відбуваються зміни в мозку, викликані звичкою не розлучатися з ґаджетами. Твій наркотик – Google, а дилер – інтернет-провайдер.

Плюси: відеоігри можуть поліпшити розумовий процес

Сканування мозку геймерів показало, що ігри можуть збільшити кількість сірої речовини в областях мозку, відповідальних за планування та довгострокову пам’ять. Так що, якщо вас серйозно налякали попередні пункти, є, принаймні, одна втіха: ігри, в помірній кількості, звичайно, дійсно можуть розвинути ваш мозок.