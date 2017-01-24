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Нові зйомки з Маріанської западини: чорні курці (відео)

в Відео 24.01.2017 206 пер.

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Підводний дрон SuBastian зібрав нові відео чорних курців з дна Маріанського жолоба — гідротермальних джерел, що підживлюють життя на глибинах в декілька тисяч метрів.

У 2016 році дослідники з Інституту океанології Шмідта в Каліфорнії опустили підводний безпілотний дослідницький апарат SuBastian в районі Маріанської Западини, де роком раніше був знайдений новий район гідротермальної активності. Океанологи управляли зондом з науково-дослідного судна Falkor.

На дні океану в цих місцях піднімаються чорні стовпи гарячої води і бруду, між якими живе набагато більше живих організмів, ніж зазвичай на такій глибині. Умови для біорізноманіття створюють камені, за які простіше зачепитися, ніж за безформні нашарування піску, які зазвичай вистилають дно, а так само тепло, яке приходить з підземних глибин. В результаті навколо «чорних курців» складаються унікальні екосистеми.

Вчені вважають, що в пробах, зібраних апаратом SuBastian, і на його знімках і відео можуть зустрітися і нові, невідомі науці види.

 
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