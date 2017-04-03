Новий матеріал змінює форму при впливі світла (відео)

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Вже не перший рік існують різні матеріали, що міняють свою форму під впливом різних факторів. Приміром, нікого не здивуєш матеріалами з пам’яттю форми, які можуть «запам’ятовувати» свою конфігурацію. А ось вченим з університету Північної Кароліни, як повідомляє видання New Atlas, вдалося піти далі і розробити технологію, яка дозволяє за допомогою світла змусити плоский матеріал змінювати свою форму з досить високою точністю.



В основу винаходу лягла розробка 2011 року, в ході якої вдалося отримати матеріал, що згортається під впливом інфрачервоного випромінювання. Сам матеріал мав досить цікаву будову: у його структурі перебували темні ділянки, які поглинають світло більш інтенсивно, ніж світлі. Таким чином, вони більше нагріваються і, як наслідок, деформуються, «вигинаючи» темний сегмент в потрібне положення. Недолік даної технології був тільки один: усі ділянки змінювали форму одночасно, тому вченим було необхідно зробити цей процес більш виборчим. Щоб домогтися цього, треба було «прикрасити» форму в різні кольори, поглинання світла яких знаходиться в різних ділянках спектра видимого випромінювання. Таким чином, наприклад, ділянки, пофарбовані в жовтий колір починають процес деформації раніше, ніж ті, що пофарбовані в синій.

Подібний підхід дозволить у майбутньому створити різні самозбірні структури, які можуть бути використані в різних областях: від створення дронів, що розгортаються в разі необхідності, до панелей сонячних батарей, які будуть доставлятися на орбіту «упакованому» вигляді і вже там самостійно приймати потрібну форму під впливом випромінювання Сонця.