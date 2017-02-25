Новий саркофаг на Чорнобильській АЕС довів свою користь

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Скоро виповниться три місяці, як зруйнований в 1986 році реактор Чорнобильської АЕС, накрили новим саркофагом. Будівництво металевої арки тривало близько 8 років, а вартість робіт сягнула 1,6 млрд. євро.

За інформацією співробітників ЧАЕС радіаційний фон на прилеглій до реактора території, відразу після установки нового саркофага, знизився більш ніж у два рази.

Основні роботи з встановлення захисної споруди завершені, однак залишилося чимало допоміжних заходів. Їх планують закінчити протягом 2017 року. Тепер будівельники будуть герметизувати арку за допомогою спеціальних гумових мембран і затискачів, що допоможе виключити вихід за межі саркофага радіоактивних аерозолів.

В цьому році низку питань щодо подальших роботах на Чорнобильській АЕС буде винесено на обговорення на одній із зустрічей представників країн Великої сімки.