Новий вид приматів виявили в Африці

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Міжнародна команда біологів описала новий вид приматів сімейства галагових, який живе в Анголі, та отримав назву ангольський карликовий галаго (Galagoides kumbirensis). Спина у нього сіро-коричнева, кінцівки і черевце — світлі кремово-жовті, а навколо очей — темні кола.

Невеликі деревні звірки з мордочками, схожими на собачі, ведуть, як і належить галаговим, переважно нічний спосіб життя і тому рідко попадаються на очі людям. Малопомітності сприяють відносно невеликі розміри, хоча ангольський карликовий галаго виявився найбільшим серед найближчих родичів. Довжина тіла дорослої особини досягає 17-20 см, практично стільки ж (17-24 см) припадає на пухнастий хвіст. Під час відпочинку звірята згортають його спіраллю.

Galagoides kumbirensis в природному середовищі живуть в Африці південніше Сахари. Новий вид виявили на північно-заході Анголи в тропічному лісі Кумбіра (саме йому Galagoides kumbirensis зобов’язаний своєю видовою назвою) завдяки гучним характерним крикам. Як каже лідер колективу вчених Магдалена Свенссон (Magdalena Svensson) з Оксфордського університету, крики служать надійним засобом розрізнення видів галаго.

Галаго — близькі родичі лемурів, але на відміну від останніх не живуть на Мадагаскарі. Раніше галагових вважали підсімейством лорієвих, а не так давно виділили в окреме сімейство, яке зараз включає 19 видів, вважаючи відкритий. Ще півстоліття тому їх було всього шість, але, у міру того як вчені добираються до раніше недоступних місць, кількість відомих видів потихеньку зростає. Однак на кількості тварин людська експансія позначається найчастіше негативно. І тим не менш сімейству в цілому поки нічого не загрожує — цих приматів в Африці багато.