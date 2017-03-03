Новинку від Blackberry виявили в Мережі

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Ще один цікавий мобільний апарат днями виявили користувачі глобальної інтернет-мережі. Мова йде про моделі смартфона під назвою Blackberry BBC100-1.

Примітними аспектами цієї поки не представленої новинки є те, що вона повинна стати першим девайсом від відомого бренду, який обладнають повністю сенсорним дисплеєм і підтримкою 2-х сім-карт. Слідом за появою цієї інформації в світовій павутині з’явилися і перші фотознімки цього привабливого смартфона.



Судячи по зображеннях можна зрозуміти, що пристрій буде зовні дуже стильним, без будь-яких механічних апаратних кнопок. Тильна панель буде сріблястого кольору і отримає рифлену поверхню. Попередньо повідомляється, що інновація від Blackberry буде позиціонуватися на споживчому ринку для середнього цінового сегмента. Але про точну стартову ціну пристрою поки нічого не відомо.

Діагональ екрану складе 5,5 дюймів. При цьому дисплей отримає HD дозвіл. Всередині девайса встановлять чіпсет типу Snapdragon425, який доповнять оперативною пам’яттю об’ємом 4 Гб і внутрішньої фле-пам’яттю в розмірі 32 Гб. За автономність цієї моделі буде відповідати акумуляторна батарея ємністю 3000 мА/год.