Новий гібридний автомобіль Panamera Turbo S E-Hybrid

Гібридна установка нового Panamera складається з восьмициліндрового бітурбованим об’ємом двигуна 4 літри і електроприводу. Сумарна продуктивність установки — 680 кінських сил. Максимальна швидкість автомобіля складе 310 км/год, розгін до сотні займе всього 3,4 секунди. Витрата палива на 100 км шляху — менше 3 літрів.

Літій-іонна батарея ємністю 14 кВт/год дає можливість долати до 50 кілометрів виключно на електротязі. Для повної зарядки акумулятора від звичайної розетки знадобитися 6 годин. Якщо використовувати спеціальний зарядний пристрій, то можна вкластися в 2,5 години.