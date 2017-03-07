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Новий гібридний автомобіль Panamera Turbo S E-Hybrid

в Авто 07.03.2017 34 пер.

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Porsche представила спортивний фастбек Panamera Turbo S E-Hybrid обладнаний гібридною силовою установкою з бензиновим двигуном і електричним мотором.

Гібридна установка нового Panamera складається з восьмициліндрового бітурбованим об’ємом двигуна 4 літри і електроприводу. Сумарна продуктивність установки — 680 кінських сил. Максимальна швидкість автомобіля складе 310 км/год, розгін до сотні займе всього 3,4 секунди. Витрата палива на 100 км шляху — менше 3 літрів.

Літій-іонна батарея ємністю 14 кВт/год дає можливість долати до 50 кілометрів виключно на електротязі. Для повної зарядки акумулятора від звичайної розетки знадобитися 6 годин. Якщо використовувати спеціальний зарядний пристрій, то можна вкластися в 2,5 години.

Вартість нового Panamera — 184 400 доларів.

 

 
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