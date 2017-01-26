Новий полімер дозволить заряджати електромобіль за кілька хвилин

Група вчених з Університету Суррея спільно з Augmented Optics Ltd. застосувала метод створення контактних лінз для розробки нового полімерного матеріалу для іоністорів.

Технологія може підвищити щільність енергії іоністорів в 1000-10 000 разів — досить встановити елемент з нового матеріалу на місце електроліту. Отриманий іоністор зможе заряджати смартфон або ноутбук за кілька секунд, а електромобіль — за кілька хвилин. На даний момент на зарядку електрокара йде 6-8 годин, але якщо замінити існуючі акумулятори інноваційними іоністорами, процес значно прискориться. Таким чином, з Лондона в Едінбург можна буде дістатися без підзарядки, відзначає Bloomberg.

Глава Tesla і SpaceX Ілон Маск раніше заявляв, що іоністори призведуть до революції в сфері транспортних технологій. Вони вже використовуються в деяких китайських автобусах, але їх ходовий запас ще достатньо обмежений. Удосконалені електронні компоненти дозволять громадському транспорту заряджатися за декілька секунд, причому зарядка потрібна після 20-30 зупинок.

Вчені також відзначають, що матеріал може застосовуватися для створення біоелектроніки, датчиків, переносних пристроїв і оптики нового покоління. Augmented Optics Ltd. вже створили компанію SuperCapacitor Materials Ltd. для просування нового продукту. Повномасштабний прототип з’явиться в наступному році.