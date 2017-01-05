Нову модель девайса готує до випуску компанія Elephone

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

Для своєї свіжої розробки з видатними технічними характеристиками компанія «Elephone» вирішила використовувати лаконічну і просту назву P25. Таким чином, смартфон отримає співзвучне зі встановленим всередині чіпсетом ім’я. Як відомо, даний процесор є вдосконаленим видом попередника P20 і продуктом розробок бренду MediaTek.

Однак вражає дана модель від Elephone ще і об’ємом оперативної пам’яті. Вона обіцяна в ньому на рівні 6 Гб. Тоді як внутрішній флеш накопичувач інформації досягає 64 Гб. Крім цього, виробник обладнав свою інновацію екраном діагоналлю 5,5 дюймів і може похвалитися роздільною здатністю Full HD.

Не менш ефектно виглядає і тандем фотокамер в цьому агрегаті. Обіцяні 21Мп основний модуль з власним спалахом і опцією автофокусування. Про фронтальний модуль поки нічого невідомо. Управління апаратом буде відбуватися на базі свіжої програмної платформи Android 7.0 Nougat.



Доступними будуть 2 варіанти кольору девайса – синій і золотистий мокко. Що стосується автономності смартфона, то виробник поки мовчить про ємність акумуляторної батареї.

Натхнення: mobnovelty.ru