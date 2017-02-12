10 симптомів, що вказують на наявність паразитів у дитини

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Симптоми зараження глистами можуть бути різноманітними — від розладу шлунка і до алергічних реакцій. Головне вчасно розпізнати симптом і звернутися до лікаря.

1. Запори

Часті запори побічно можуть вказувати на наявність паразитів в організмі. Токсичний вплив глистів на шлунково-кишковий тракт може призвести до збоїв у його роботі. Крім того, розміри і форми самих паразитів можуть стати причиною розвитку запорів.

2. Діарея

Якщо частий рідкий стілець не пов’язаний зі зміною харчування, то саме час перевірити дитину на глисти. Пронос викликають продукти життєдіяльності глистів.

3. Метеоризм

Крім запорів і діареї, паразити також можуть стати причиною скупчення газів у кишечнику, що призводить до здуття та метеоризму.

4. Синдром роздратованого кишечника

Роздратований кишечник у дитини – привід для проведення аналізу на глисти. Паразити дратують слизову оболонку кишечника, викликаючи запалення. Цей процес небезпечний і тим, що при подразненні кишечника погано засвоюються поживні речовини, вітаміни і мінерали.

5. Болю у м’язах та суглобах

З кровотоком глисти можуть потрапляти в суглоби і м’язи, викликаючи в них біль. Часто таку біль приймають за артрит. Але у дітей біль в суглобах, скоріше всього, свідчать про наявність паразитів.

6. Алергія

Паразити, що живуть в тілі людини, виділяють безліч токсичних речовин, на яких реагує імунна система. Активізація великої кількості еозинофілів і імуноглобулінів призводить до розвитку запальної реакції алергічного характеру.

7. Анемія

Анемія у дитини цілком може бути викликана глистами. Деякі види паразитів буквально присмоктуються до стінок тонкого кишечника і поглинають багато поживних речовин, які надходять в організм з їжею. В тому числі це стосується і заліза.

8. Дратівливість і неспокій

Дратівливість і плаксивість дитини — одна з характерних ознак глистової інвазії. Це відбувається тому що токсичні речовини, які виділяються паразитами вражають нервову тканину.

9. Проблеми зі сном

Часте пробудження серед ночі і інші порушення сну нерідко відзначаються при зараженні глистами.

10. Скрегіт зубами

Нічний скрегіт зубами — ознака, яка з великою ймовірністю вказує на наявність глистів в організмі, особливо якщо мова йде про дитину. Батьки повинні бути уважні, і при появі скреготу слід звернутися до лікаря.