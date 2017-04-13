Обзор интернет-магазина бытовой техники и электроники Denika.ua

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Приятно видеть, как в Украине с каждым годом появляется всё больше сервисов европейского уровня. Именно таким является интернет-магазин Denika.ua, в котором можно приобрести новинки цифрового мира по приятным ценам.

Ассортимент

Ассортимент интернет-магазина denika.ua впечатляет. Здесь можно легко купить набор посуды или моющий пылесос «Кёрхер». При этом к каждому товару предлагается ряд аксессуаров со скидкой. К примеру, вы покупаете холодильник, а магазин уже предлагает блок бесперебойного питания не за 380, а за 320 гривен. Обычно предложение формируется из трёх позиций, и перед тем как отказываться от него лучше всё-таки посмотреть, что предлагают. В большинстве случаев вы сами потом будете докупать эти аксессуары. Или же эксплуатация может быть не без проблем.

Вы знаете, насколько нестабильны в Украине электросети. То что в них меньше заявленных 220 В — полбеды. Самыми опасными для техники являются скачки вверх, когда после отключения напряжение подскакивает до 280 — компрессор может просто не выдержать и перегореть. Результат — дорогостоящий ремонт.

Ассортимент интернет-магазина Denika.ua делится на пять разделов:

Аудио- и видеотехника;

Крупно-бытовая техника;

Мелко-бытовая техника;

Ноутбуки, планшеты, компьютеры;

Дом, Сад.

В каждом разделе можно найти с десяток подразделов. Достаточно нажать на вкладку, и она откроется.

Рейтинг

Думаю, каждый из нас пользуется оценочными сервисами, на которых можно найти любой товар по самой низкой цене в городе. Также немаловажную роль играет оценка, выставленная пользователями. Дело в том, что низкая цена в некоторых случаях является не более чем маркетинговым ходом или же прикрывает существенные недостатки площадки вроде отсутствия на складе ноутбука в заявленном цветовом исполнении, долгая доставка или даже её отсутствие. Поэтому сейчас пользователи перед тем как перейти на сайт смотрят, как его работу оценили другие люди.

У портала Denika.ua оценки более чем хорошие. На Яндекс Маркете это 5 из 5, а на Хотлайне 8,3. И это показатель, так как знающие пользователи при выборе техники пользуются именно этими сервисами.

Сервис

Стоит признать, что с каждым годом роль сервиса играет всё большую роль на рынке. Это и не удивительно, ведь, по сути, все производители предлагают одно и то же с небольшой разницей. Ну купишь ты монитор с реакцией на одну миллисекунды меньше, чем ближайший аналог, много от этого изменится? Другое дело, что опытный консультант поможет подобрать то, что подойдёт идеально именно тебе. Банальный пример: надоело человеку сидеть в офисе, он покупает себе тоненький, лёгонький ноутбук и идёт работать в парк, свободное пространство или в кафе через дорогу. Ему не нужен сверхбыстрый зверь с двумя видеокартами и ценой в 50 000. Достаточно компактной модели со средней производительностью, хорошей батареей и продвинутыми коммуникационными возможностями.

В интернет-магазине Denika.ua работают опытные консультанты, которые смогут помочь в подборе любого товара. К тому же в наличии множество приятных услуг вроде беспроцентной рассрочки, калькулятора доставки, установки купленной техники и так далее.

Моё мнение

Мне этот интернет-магазин понравился. Ты тратишь минимум времени на поиск нужной вещи, при этом есть множество акций, которые позволяют сэкономить. Достаточно вспомнить тот же товар недели. Ну а самое приятное — это европейский уровень обслуживания. Ваш заказ вам вовремя привезут, произведут установку, и вы не будете переплачивать по рассрочке. Оплата легко производится через Приват24 или другие аналогичные сервисы.