Яка відстань від найближчої до Землі інопланетної цивілізації

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Астрофізик Амрі Вандел з Єврейського університету в Єрусалимі (Ізраїль) розрахував мінімальну відстань від Землі, де могла б існувати інопланетна цивілізація.



Інопланетна цивілізація, на думку Вандела, знаходиться від Землі на відстані близько декількох тисяч світлових років. Планета, на якій живе примітивне життя, — на відстані близько десяти світлових років від Сонця.

До своїх висновків вчений прийшов, модифікувавши рівняння Дрейка, що представляє собою рівність, з однієї сторони якого перебуває похідність семи множників (зокрема, кількість зірок і планет, а також ймовірності виникнення примітивного і розумного життя), а з іншого — число позаземних цивілізацій.

На думку Вандела, пошук різного життя обмежене великим часом поширення сигналу між ним і Землею. Моніторинг інопланетних цивілізацій вчений пропонує вести в рамках програми SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence).