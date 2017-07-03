Оффлайн и онлайн-аптеки

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Когда начинаешь заболевать — меньше всего хочется выходить на улицу и искать лекарства. В идеальном мире всё необходимое можно было бы купить в аптеке через дорогу, но в реальности так не бывает. Перед тем как собрать пакет первой помощи нужно обойти с десяток аптек, и даже это не даёт гарантии, что вы сможете собрать всё что нужно.

Выход из ситуации предлагает онлайн-аптека www.pharmalad.com здесь можно заказать любые медикаменты с доставкой к порогу. Правда, за это нужно доплатить 45 гривен. Единственным недостатком является время. Транспортировка занимает от двух до трёх рабочих дней, что в некоторых случаях неприемлемо, особенно когда помощь нужна срочно. Но если у вас целый список препаратов, а впереди несколько месяцев лечения, то онлайн-заказ себя оправдывает. К тому же на сайте есть такая функция, как предзаказ. К примеру, если вам нужен именно Аредиа, то достаточно оформить заявку, и в течение 14 дней его вам доставят. Также можно ознакомиться со списком аналогов.

Относительно оплаты. Вы можете перечислить деньги при помощи карточки Приватбанка. Также есть возможность рассчитаться через «Вебмани», «Портмоне» или другие аналогичные онлайн-сервисы.

Почему выгодно покупать медикаменты в одной аптеке

Часто, чтобы найти весь список медикаментов приходится обойти с десяток наземных аптек. Неудивительно, что существуют электронные системы учёта, при помощи которых вы можете легко уточнить наличие тех или иных лекарств. Вам нужно всего лишь ввести название и область поиска. Всё остальное система сделает за вас. При помощи карты можно легко ориентироваться в городе, находя нужные отделения. Но в таком подходе есть существенный недостаток. На первый взгляд, разыскивая товары с наименьшей стоимостью, вы экономите, но это не совсем так. Ведь на поиски уходит время, да и чтобы доехать до нужного места необходимо потратить бензин или деньги на билет.

Если покупать всё в одном месте, то можно получить скидку. При этом вы экономите время. Вам не нужно искать по всему городу место, где дешевле всего продаётся Ибупрофен или Но-шпа.

Теперь относительно удобства. В онлайн-аптеке всё что нужно — это кликать на препараты, добавляя их в корзину — никаких очередей. При этом вы всегда можете посмотреть описания и противопоказания.

Когда заказываешь какой-либо товар, в процессе подбора всегда возникает ряд вопросов. При использовании онлайн-сервиса ответы на них можно получить через виртуальное окошко чата или в «Скайпе», конечно же, есть и традиционный звонок. Но это не всегда удобно, особенно если номер зарубежный. Компания Pharmalad осуществляет продажи по всему СНГ, поэтому это неудивительно.

Покупая определённые медикаменты очень важно знать, как они влияют на организм. Безусловно, в противопоказаниях должны быть описаны все случаи, в которых у пациентов наблюдалась негативная реакция. Но помимо этого, всегда хочется знать, насколько эффективно лекарство. Чтобы пользователи могли делиться своими впечатлениями от приёма медикаментов, на Pharmalad есть раздел с отзывами. Мало того, сайт интегрирован в социальные сети, поэтому в ряде случаев вопросы можно задать людям, имевшим дело с нужным вам лекарством.

Ещё одной интересной фишкой онлайн-аптеки является поиск по веществу. Вы, наверное, обращали внимание на то, что многие лекарства состоят из одного вещества, к примеру, та же ацетилсалициловая кислота. Так вот, всегда можно найти аналог стандартной пластинке таблеток от завода «Дарница». Достаточно вспомнить Ибупрофен, который принимают во всём мире. Аналогию можно проводить до бесконечности. Но когда в строке поиска можно ввести вещество, это куда как упрощает задачу.