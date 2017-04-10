Офісним працівникам в Стокгольмі вживляють мікрочіпи

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Засновник і глава компанії Epicenter Патрік Местертон запевняє, що це неймовірно зручно, адже мікрочіп розміром з рисове зерно виконує роль звичної багатьом офісним працівникам магнітної карти. З її допомогою в бізнес-центрі можна відкривати електронні замки на дверях, платити за обід в кафе, користуватися копіювальним центром і багато іншого. Але навіщо носити з собою карту, якщо те ж саме може робити чіп в руці?



Процедура схожа на звичайне щеплення в поліклініці. За допомогою спеціального шприца мікрочіп імплантується в кисть руки між великим і вказівним пальцем. Процедура займає лише кілька хвилин, включаючи дезінфекцію, а виконує її Йован Остерлунд з компанії Biohax. Чіпи використовують технологію NFC, як в безконтактних картах і смартфонах з функцією безконтактних платежів.



На процедуру вживляння мікрочіпів з задоволенням погодилися вже 150 людей, які працюють в офісах компанії Epicenter. І вони цілком задоволені! Більше не потрібно тягати із собою електронний пропуск, ключі, кредитну картку, гроші для автоматів з кавою і закусками. Все це вже знаходиться у вас в руці — точніше, в долоні. Завжди. І ось це вже викликає питання про конфіденційність, адже від чіпа не можна просто так позбутися.

Чіп покаже роботодавцю, коли працівник приходить в офіс і в скільки йде додому, які кімнати він відвідує в будинку і як часто, і навіть що він купує в кафе і автоматах. Звичайно, ті ж дані покажуть і корпоративні картки або смартфони, але при необхідності їх можна залишити в офісі або вдома. Чіп, зрозуміло, не можна. Але півтори сотні людей це не лякає — їм важливіше відкривати двері простим помахом руки.