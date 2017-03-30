Океан є джерелом нескінченної атомної енергії

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Зміна клімату є настільки актуальною проблемою, що незважаючи на труднощі з радіоактивними відходами, атомна енергетика знову стає затребуваною. Принаймні, до того моменту, коли її замінять джерела енергії, такі як сонячна або вітрові.

Світовий океан є хорошим джерелом збагаченого урану, але уран зберігається на його дні в таких невеликих кількостях, що його видобуток є економічно невигідним. Тим не менш, вчені зі Стенфордського університету (США) розробили новий метод, який може потроїти обсяги видобутку урану. Це означає, що ми можемо отримати нове джерело урану, яке дозволить тримати під контролем рівень вуглекислого газу в атмосфері.

Дивно велика кількість урану знаходиться в океані у формі позитивно заряджених ураніл-іонів. Його загальна кількість – приблизно 4.5 мільярда тонн, що достатньо для живлення всіх існуючих рослин приблизно на шість тисячоліть вперед. Однак досі видобуток урану коштував надто дорого і це займало багато часу.

Кращий спосіб отримати уран з морської води – опустити в неї полімерні волокна з покриттям з органічної хімічної речовини амідоксима. Іони ураніла прикріплюються до амідоксиму, і пізніше можуть бути витягнуті й перероблені у уранове паливо. Ключові питання до ефективності такого методу наступні: як швидко іони прикріпити до амідоксиму, як багато іонів прикріпляться і яку кількість разів полімерні волокна можуть бути використані знову.

Команда стендфордских вчених придумала виробляти гібрид вуглецевого волокна і аміксодима. Він здатний вбирати в дев’ять разів більше урану, ніж попередні моделі фібри. За 11-годинний тест команді вдалося добути в три рази більше урану, а гібрид вуглецевого волокна і аміксодима прослужив в три рази довше звичайного аміксодима.

У 2012 році в Японії підрахували, що при використанні звичайного методу видобутку урану, ціна його складе 300 доларів за кілограм. Це приблизно в три рази більше комерційної вартості, але прямо зараз ціна знизилася майже вдвічі. «У нас багато роботи, але це великі кроки у напрямку до практичності», — заявив співавтор дослідження Лі Куй (Li Cui).