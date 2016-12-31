Опубліковані перші подробиці про Sony XPeria XZ 2017

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

Сьогодні користувачі інтернет-мережі були здивовані появою інформації про нову розробку від компанії Sony. Так, стало відомо, що смартфон під назвою XPeria XZ 2017, який поки ще не був офіційно представлений, повинен отримати незвичайну фронтальну панель. Крім того, даний мобільний пристрій швидше за все, отримає вигнуту форму дисплея. При цьому новинку обладнають подвійними динаміками.

Нагадаємо, що за попередньою інформацією XPeria XZ 2017 виробник обіцяв обладнати чіпсетом від Qualcomm типу Snapdragon835 і 3 Гб оперативної пам’яті. Таким чином, свіжа інновація від бренду Sony стане першою моделлю, яка подолає обмеження в 3 Гб ОЗУ.

Що стосується офіційної презентації смартфона, то цілком ймовірно, що його можуть представити на тематичній виставці CES-2017, яка пройде на початку січня в Лас-Вегасі. Але ці шанси досить скромні, так як виробник поки не дав ніяких коментарів з приводу релізу нового мобільного апарату для 2017 року.

Натхнення: mobnovelty.ru