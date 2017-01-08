ORF: У своїй бідності росіяни швидше звинуватять сили природи, ніж Путіна

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

Можна виразити в цифрах, як сильно постраждала російська економіка від санкцій?

КРІСТІАН ЛІНІНГЕР, кореспондент ORF: НА відміну від Австрійського інституту економічних досліджень (Wifo) ми не володіємо точними даними. Але деякі цифри у нас є. Ясно одне — Росія загрузла у важкій економічній кризі. У 2015 році ВВП Росії скоротилося на 3,7%, а в наступному році ще на 0,6%. Очевидно, що економічний розвиток тільки досяг своєї нижчої точки. Це, однак, стосується як Росії, так і Європи. При цьому шкоди економічному розвитку від санкцій невеликий. Як повідомив мені один експерт, в цифрах він становить приблизно 20%. Тим не менш криза сильно вдарила по населенню, і тут (у Росії. — прим. ред.) майже кожен відчув це на собі. Так, високих показників безробіття вдалося уникнути за рахунок неповного робочого тижня і неоплачуваних відпусток. Але реальні зарплати громадян суттєво зменшилися — на 10-15%. Це означає, що більшість людей дійсно стали набагато біднішими.

Тим дивніше, що велика частина населення завзято підтримує Путіна. Чим це пояснюється?

КРІСТІАН ЛІНІНГЕР: Соціологи і дослідники громадської думки вважають, що суспільство в Росії поки функціонує абсолютно інакше, ніж у більшості європейських країн. Велика частина населення — в першу чергу люди, які бідніші і проживають у сільській місцевості, — не бачить абсолютно ніякого зв’язку між економічним розвитком і тим, що роблять політики. Для них криза, немов природна катастрофа — щось на зразок землетруси чи повені. Тут, звичайно ж, свою роль зіграли пропаганда та уніфікація ЗМІ. У засобах масової інформації ця криза взагалі не обговорюється.

Є, зрозуміло, більш освічене міське населення. Вони розуміють, що призвело до цієї кризи. З ними, однак, те ж саме: лише деякі критично ставляться до політики Путіна. Інші ж підтримують президента і особливо його зовнішню політику. Вони стверджують, що Путіну вдалося повернути Росії престиж на міжнародній арені.