Оригінальний концепт IPhone8 представлений відомим дизайнером

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Виходу 8-го покоління популярного «яблокофона» чекають багато шанувальників компанії Apple. Вже досить тривалий час в Мережі ведуться бурхливі обговорення з приводу того, яким може виявитися свіжий IPhone насправді, зокрема його зовнішній вигляд.

Не залишився осторонь від цього питання і один популярний дизайнер, який днями представив власне бачення майбутнього концепту 8-го айфона. Його ідеї на перший погляд виглядають просто неймовірно і не можна точно сказати, як скоро всесвітньо відомий бренд Apple зможе втілити такі задуми в реальність. Але в цілому мобільний девайс виглядає дуже цікаво і навіть ексклюзивно.



Так, на думку дизайнера, восьмий айфон не обов’язково отримає прозорі компоненти у своїй зовнішності, як припускає публіка. Він вважає, що всього цього можна уникнути, просто інтегрувавши в задню панель смартфона спеціалізовані оптичні елементи. Дисплей апарат займе всю фронтальну панель і зможе похвалитися ультратонкими рамками. Також в агрегат запровадять ультразвуковий сканер відбитків і цікавий п’єзоелектричний динамік, який можливо вмонтують прямо панель дисплея.

Натхнення: mobnovelty.ru