Особенности и преимущества наружного утепления фасадов зданий

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Залогом тепла, комфорта и сухости помещений является грамотное и надежное утепление стен в Харькове. Этот вопрос особенно актуален при необходимости экономичного отношения к электро и тепло ресурсам, а также из-за роста стоимости на коммунальные услуги.

Любое здание утрачивает тепловую энергию сквозь оконные и дверные проемы, цоколь, стены или перекрытия. Потери тепла, в зависимости от размеров стенной поверхности, достигают до 30%.

Варианты теплоизоляции

Эффективность вариантов утепления стен зависит от ряда показателей. Это материал, используемый в качестве утеплителя, а также выбранный метод процедуры. В процессе работ утеплительный материал размещают внутри или снаружи стенного перекрытия. Наружное утепление позволяет сместить точку сбора влаги в толщину утеплителя, что предупреждает попадание конденсата на стены. Паропроницаемый материал способствует испарению жидкости в окружающую среду, оставляя стену полностью сухой.

Наружное утепление ограждает здание от перепадов температурных режимов и позволяет аккумулировать тепловую энергию. Благодаря этому нюансу, здание держит температурный диапазон около 16 — 25 градусов. Эти показатели являются наиболее комфортными и благоприятными для человека в здании.

Размещение утеплительного материала внутри помещения вызывает промерзание стен и способствует попаданию конденсатных осадков между стеной и утеплительным материалом. Это является причиной повышения влажности и приводит к появлению грибка или плесени.

Виды утеплителя

Современный строительный рынок предоставляет большой ассортимент материалов для теплоизоляции, которые в целом относятся к двум видам по своей структуре: ячеистым и волокнистым. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Выбор утеплителя зависит от его особенностей и качеств. Это такие критерии: финансовая стоимость, уровень пожаробезопасности, экологичные характеристики, место монтажа, длительность эксплуатации.

Преимущества наружного утепления стен

Защита строения от негативного влияния погодных условий, температурных перепадов, сезонных и атмосферных явлений.

Смещение точки росы препятствует повышению уровня влаги и собирания жидкости в помещении.

Защита конструкции от повреждений механического характера, трещин или вздутия.

Наружное утепление стен позволяет применять различные варианты дизайнерских решений, обеспечивающих привлекательность здания.

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