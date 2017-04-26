Особенности работы в Uber

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После запуска в Украине Uber стал стремительно развиваться и предоставлять услуги перевозки миллионам пассажиров. Многие водители с личным авто интересуются работой в Uber, поскольку это отличная возможность дополнительного или основного заработка.

Проект Uber позиционирует себя не как обычная служба такси, а как система по вызову личного водителя с автомобилем. Машина не должна быть оборудована шашечками – это одно из основных условий работы в компании. Каждому водителю присваивается определенный рейтинг, который выстраивается на основании оценок и отзывов пассажиров. Высокий рейтинг свидетельствует о надежности и высоком качестве предоставляемых услуг, в то время как водители с низким рейтингом могут быть вовсе отключены от системы без права восстановления. Водителем Uber может стать любой владелец транспортного средства подходящей марки и модели. Более подробно о списке автомобилей, которые подходят для работы, можно узнать у авторизированного Партнера компании в Украине http://uber-vip.taxi/. Владелец транспортного средства обязан содержать его в порядке, чистоте, несет полную ответственность за техническую исправность машины. При выполнении заказов, водитель должен вежливо общаться с пассажирами, вести себя корректно и внимательно. При подключении к системе новые водители проходят инструктаж, где освещаются правила общения с клиентами при перевозках.

Как подключиться к Uber

Наиболее простым и надежным способом подключиться к системе Uber является сотрудничество с Партнером компании Uber-Vip Taxi. Компания обеспечивает подключение в кратчайшие сроки. Как начать работу:

Подать заявку на подключение Партнеру компании и предоставить необходимый пакет документов – водительское удостоверение, страховку на авто, техпаспорт

Для работы понадобится смартфон, iphone или ipad с установленным приложением Uber

Если водитель и его автомобиль соответствуют всем требованиям компании, он проходит инструктаж и обучение работе с приложением

После регистрации в приложении, водитель может сразу приступить к работе и начать зарабатывать

Подключение к системе осуществляется бесплатно. Работать можно на личном авто или взять транспортное средство в аренду. График работы водитель выстраивает по собственному усмотрению, компания его не контролирует. Передача заказов осуществляется только, когда водитель находится в онлайн режиме. Соответственно, размер дохода напрямую зависит от активности и желания зарабатывать.