Особенности выбора бензинового генератора

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Бензиновые генераторы представляют из себя компактные источники питания, пригодные как для снабжения отдельных электроприборов, так и полноценных энергосетей. Чаще всего данные устройства можно встретить в частных домах, в условиях сельского хозяйства, на стройплощадках и многих других местах, испытывающих острую нужду в дополнительном снабжении электричеством. Учитывая широкий спектр их применения, желающим приобрести генератор следует учесть несколько важных параметров, чтобы понимать, на каком основании выбрать ту или иную модель источника питания.

Двигатель

Несмотря на то, что принципы работы всех топливных генераторов во многом схожи (в целом, это сходство обеспечивается тем фактом, что все они используют бензин/дизель для функционирования), устройства всё-таки имеют свои разновидности и подвиды, значительно отличающиеся как по характеристикам, так и по удобству эксплуатации. Пожалуй, одним из наиболее важных факторов, определяющих эффективность использования того или иного электрогенератора, является тип его двигателя. Их на современном рынке два:

Двухтактные моторы остаются лучшим вариантом для компактных источников питания (для инвенторных генераторов, к примеру) ввиду своей невысокой мощности, цены и низкого потребления топлива. Ещё одним плюсом в пользу данного типа можно отметить его относительно стабильную работоспособность в условиях низких температур.

Четырёхтактные двигатели стоит покупать тем, кто ищет себе надёжный бензогенератор, способный самостоятельно обеспечивать крупную энергосеть с большим количеством потребителей в течение длительного времени (от 5 часов до круглых суток). Источники питания, в чьей основе лежит данный двигатель, отличаются гораздо большим рабочим ресурсом (от 2 до 4 тысяч часов) и более высоким уровнем вырабатываемого напряжения.

Не стоит игнорировать и такие нюансы устройства, как материал, из которого изготовлен его цилиндр. Здесь перед вами лежит выбор между дешевыми алюминиевыми и, куда более дорогостоящими, чугунными вариантами. Впрочем, если в ваши планы не входит использовать генератор в качестве основного источника энергии, модель с бюджетным цилиндром из алюминия станет наиболее целесообразной покупкой.

Вид генератора

Сами генераторы, как и их двигатели, тоже делятся на две разновидности. В данном случае, одним из ключевых параметров, определяемых типом электрогенератора, является не столько мощность, сколько стабильность вырабатываемого напряжения. Этот фактор играет весомую роль в эффективности и пользе эксплуатации источника питания, ведь от него зависит то, какие и насколько сложные потребители смогут безопасно снабжаться энергией генератора. Речь идёт о следующих типах:

Синхронный. При своей высокой стоимости, является хорошим выбором для пользователя, в чьи цели входит применения генератора в качестве источника питания для индуктивных электро-потребителей. Отличается высокой надёжностью и устойчивостью к перегрузкам.

Асинхронный. Является недорогим генератором с наиболее стабильным напряжением, что позволяет использовать его в качестве обеспечения питанием приборов, отличающихся активной нагрузкой. Главным недостатком остаётся восприимчивость к загрязнениям и влажности, что требует дополнительного ухода за источником питания.

Стартер

Стартер представляет собой пусковое устройство, с помощью которого пользователем осуществляется запуск двигателя генератора. Разделяет такие его виды, как:

Ручной (он же механический) остаётся наиболее распространённым и простым стартером. Пользуется высокой популярностью в виду простоты его использования и надёжности.

(он же механический) остаётся наиболее распространённым и простым стартером. Пользуется высокой популярностью в виду простоты его использования и надёжности. Автоматический (электростартер) является более дорогим и комфортным вариантом, значительно облегчающим запуск топливного источника питания. Также, к чести данного вида стартера стоит упомянуть возможность использования дистанционного пульта запуска, а также возможность установки автоматического включения основного генератора в случае сбоя в общей электросети.

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