Особенности выбора газовых каминов

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Камины на газу привносят уют в дом. Они отлично подходят для обогрева комнаты, когда пропадает электричество, нагревая вас после оживленной зимней прогулки или добавляя немного романтики к особому вечеру. Но есть много разных типов таких отопительных устройств. Как же выбрать?

Что такое газовый камин?

Технология действительно очень проста. Естественная или пропановая газовая горелка заключена в топку. У большинства горелок есть стеклянные дверцы для возможности наблюдения за огнем. Включив устройство с помощью переключателя, вы можете создать мгновенную уютную атмосферу или получить непосредственный источник тепла. Кроме того, отсутствует беспорядок, как это часто бывает с деревянным камином.

В сравнении с классическими моделями на твердом топливе, топки на газу имеют массу достоинств, которые заметно отражаются на их эксплуатационных качествах:

отличный показатель теплоотдачи;

не загрязняет воздух выбросами горения;

легко начать работу с оборудованием;

топливо подается беспрерывно;

эстетичный и современный дизайн.

Почему газ?

В свое время в большинстве домов использовались дровяные камины. Сегодня большая часть очагов работают на газу. Газ более энергоэффективен, чем древесина. Газовые установки обеспечивают постоянную подачу топлива, и вы можете мгновенно включить и выключить свой камин, нажав на переключатель, вместо того, чтобы вручную разжигать огонь.

С таким оборудованием, газообразные продукты сгорания имеют очень мало шансов вырваться из топки в ваш дом. Они выделяют ограниченное количество выбросов твердых частиц и окиси углерода, что делает их более экологически чистыми, чем традиционные деревянные камины.

Выбор камина

При покупке газовой установки следует выбирать самый энергосберегающий и безопасный вариант. Сегодня камины часто поставляются со специальными сертификатами, которые говорят многое о рассматриваемом устройстве, в том числе о его потреблении энергии.

Топка, которую вы выбираете, должна также улучшить декор вашего дома и, конечно, стать источником тепла. Тем не менее, есть несколько особенностей, которые нужно искать при выборе идеального камина. Например, с энергосберегающим устройством вам понадобится система прямого вентилирования с автоматическим стартером.

Циркуляционный вентилятор с короткозамкнутым ротором, вторичный теплообменник и соединения с воздуховодом помогут улучшить распределение тепла внутри комнаты и всего дома. Облицовка из керамического стекла также хороша для равномерной передачи тепла от камина в помещение.

Еще одна полезная функция — это управление переменной настройкой, которое позволяет регулировать потребление газа, выстраивая температуру. Перед тем, как купить его, проверьте диапазон отклонения. Некоторые камины могут поворачиваться на 20 процентов, в то время как другие могут быть настроены только на 70 процентов

С учетом этих вариантов вы можете выбрать газовый камин, который наилучшим образом соответствует вашему жилищу, а также вашим потребностям.